Ema se plantó en la casa de Gran Hermano y les dio una fuerte advertencia al resto de los participantes

Entonces, Ema se plantó y anunció que no volverá a peinar a nadie gratis. “Estoy harto que me traten mal, e ir hacerle los que se les cante el ort… cuando se les cante el ort. Yo no quiero trabajar gratis”, dijo sobre sus peinados a las chicas.

“Eso está en vos, me parece que vos das mucho y no valoran”, le dijo Furia mientras Ema compartía el pensamiento. “Cuando te pueden pizarro o bardear lo hacen de frente y manteca”, indicó.

“Me siento re usado”, volvió a decir y sumó Furia: “cuando te quieren cagar a puteadas lo hacen”.

“Lo hago pero ya no trabajo más gratis. No paro desde que entré a la casa, me deberían dar un sueldo de estilista”, dijo Ema que indicó que las vive peinando.