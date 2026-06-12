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JUBILADOS de ANSES: el Gobierno confirmó aumento y bono en JULIO 2026

Se formalizó el incremento mensual que modificará los haberes del sector pasivo en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la movilidad automática basada en el IPC de mayo, reconfigurando el piso salarial y el techo previsional.

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JUBILADOS de ANSES: el Gobierno confirmó aumento y bono en JULIO 2026

JUBILADOS de ANSES: el Gobierno confirmó aumento y bono en JULIO 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará los nuevos valores para el sistema previsional que regirán a partir del próximo mes de julio. Tras procesarse el indicador del 2,1% de inflación emitido de manera oficial por el INDEC, se confirma que los beneficiarios del sector pasivo percibirán un ajuste directo en sus recibos, permitiendo que las prestaciones se ajusten a los aumentos de precios.

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Esta actualización obligatoria que coordina la entidad busca resguardar el poder de compra del sector pasiva. El impacto del incremento sobre las jubilaciones ordinarias se acreditará de forma automatizada en las cuentas de la seguridad social, sin necesidad de trámites previos, permitiendo que los jubilados de ANSES en julio cuenten con el nuevo saldo de libre disponibilidad de manera puntual en sus tarjetas de débito.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima con el bono en julio?

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JUBILADOS de ANSES: el Gobierno confirm&oacute; aumento y bono en JULIO 2026

JUBILADOS de ANSES: el Gobierno confirmó aumento y bono en JULIO 2026

ANSES fijó el valor de la jubilación mínima básica en $411.867,96 debido al reajuste derivado de la movilidad mensual del 2,1%. Al adicionarse el bono extraordinario de asistencia económica de $70.000, que permanece focalizado para las escalas salariales inferiores, el ingreso total unificado de bolsillo para la base contributiva alcanza los $481.867,96.

Se establece que el refuerzo de emergencia funciona de oficio para los jubilados del SIPA y pensionados nacionales de menores recursos. Las sumas se depositan de forma conjunta en la cuenta de la seguridad social del titular, simplificando la extracción de fondos en las terminales electrónicas y garantizando un piso mínimo de subsistencia para afrontar los gastos de la canasta básica.

¿A cuánto se eleva la jubilación máxima del sistema en julio de 2026?

Se confirma que el incremento del 2,1% alcanzará también a quienes perciben los haberes más altos del régimen general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De acuerdo con las resoluciones de la entidad, el techo previsional nominal bruto se reconfigura para el próximo mes ubicándose en un tope cercano a los $2.771.478,31.

Se informa que este segmento de altos ingresos de los jubilados de ANSES queda excluido por decreto de las sumas fijas de emergencia o bonos excepcionales, concentrando los recursos de asistencia en las escalas con menor capacidad de consumo. Sin embargo, el ajuste por inflación impacta directamente sobre sus montos brutos, generando variaciones nominales de mayor magnitud en los recibos correspondientes.

¿Cómo descargar el recibo digital para verificar los conceptos de cobro?

Se establece que los beneficiarios pueden consultar el desglose de su liquidación mensual ingresando con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital Mi ANSES. El aplicativo permite corroborar de forma anticipada el impacto del aumento, la asignación del bono de $70.000 y los descuentos de ley ordinarios aplicados por la obra social.

Calendario oficial: fechas de cobro de haberes mínimos de jubilados en julio de 2026

Se informa que las jornadas de pago se distribuyeron según la terminación del documento de identidad para ordenar la atención bancaria. El cronograma determinado por la entidad previsional contempla las siguientes fechas de acreditación:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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