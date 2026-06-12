JUBILADOS de ANSES: el Gobierno confirmó aumento y bono en JULIO 2026

¿A cuánto se eleva la jubilación máxima del sistema en julio de 2026?

Se confirma que el incremento del 2,1% alcanzará también a quienes perciben los haberes más altos del régimen general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De acuerdo con las resoluciones de la entidad, el techo previsional nominal bruto se reconfigura para el próximo mes ubicándose en un tope cercano a los $2.771.478,31.

Se informa que este segmento de altos ingresos de los jubilados de ANSES queda excluido por decreto de las sumas fijas de emergencia o bonos excepcionales, concentrando los recursos de asistencia en las escalas con menor capacidad de consumo. Sin embargo, el ajuste por inflación impacta directamente sobre sus montos brutos, generando variaciones nominales de mayor magnitud en los recibos correspondientes.

¿Cómo descargar el recibo digital para verificar los conceptos de cobro?

Se establece que los beneficiarios pueden consultar el desglose de su liquidación mensual ingresando con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital Mi ANSES. El aplicativo permite corroborar de forma anticipada el impacto del aumento, la asignación del bono de $70.000 y los descuentos de ley ordinarios aplicados por la obra social.

Calendario oficial: fechas de cobro de haberes mínimos de jubilados en julio de 2026

Se informa que las jornadas de pago se distribuyeron según la terminación del documento de identidad para ordenar la atención bancaria. El cronograma determinado por la entidad previsional contempla las siguientes fechas de acreditación: