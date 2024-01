Messi no llegó a debutar con la Lepra, pero entre 1994 y 1999 jugó en inferiores y aunque no lo dice, todo creen que es hincha declarado del club. Luego quiso probarse en River Plate, pero no le pagaban su tratamiento, por lo que llegó el club Barcelona de España y se hizo cargo de todo.

El capitán de la Selección Nacional admitió que su sueño es jugar alguna vez en el fútbol argentino: “Más después de haber sido campeón del mundo”, dijo aunque todo indica que su carrera terminaría en su actual club, el Inter Miami.