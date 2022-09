En un reportaje con el Daily Star, Davies fue categórica: “No tengo un buen presentimiento sobre Carlos”. La afirmación de la especialista llegó luego de ver al flamante rey quejándose porque sus asistentes no habían quitado un objeto que se encontraba sobre la mesa cuando él tenía que firmar un documento.

reuy carlos III y la bandera de la guardia.jpg Para la mujer, Carlos III no ocupará el trono durante mucho tiempo. "Será cuestión de meses", dijo (Foto: archivo).

Para Davies, "él también se está estabilizando, sosteniendo la mesa, y tiene la sensación de que esto es demasiada presión de repente".

El funeral de Isabel II: cuál sería el futuro de Carlos III

Para la mujer, en esa situación observó lo que se denomina una “mirada de muerte”. ¿Cuá es su significado? “Que esa persona no durará, que de repente se ven viejos y demacrados”, afirmó.

A partir de esto, según su percepción, Carlos no estará durante mucho tiempo en el trono. Al respecto, recordó que ya en diciembre anticipó que Guillermo será rey “antes de lo esperado”.

En ese entonces, Davies afirmó que iba a haber “grandes cambios en la familia real” y predijo que se vería “un declive gradual en la presencia pública de la reina”.

El Principe Guillermo 1.jpg Para Davies, "Guillermo será el mejor rey de la historia" (Foto: archivo).

“Veo que el príncipe Carlos tendrá un reinado corto y no sé por qué, no es específicamente que vea su muerte ni nada. Realmente, no creo que él sea adecuado y tampoco Camilla (Parker-Bowles) para ese papel”, expresó.

“Lo que veo es que, si él toma las riendas, no será por mucho tiempo. Estamos hablando solo de un par de meses más o menos hasta que él entregue las riendas”, agregó Davies.

Respecto de la llegada del hijo mayor de Carlos al trono, la especialista vaticinó: “Guillermo será el mejor rey de la historia. Está hecho un millón por ciento para ese papel. Lo ha sido desde que nació y tiene al lado a su madre en cada paso del camino”.