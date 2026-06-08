Horóscopo Chino: predicciones semanales del 8 al 12 de junio bajo la rigurosa e inteligente Cabra de Madera

Rata: Tu agudeza mental se acopla muy bien a la Madera. Gran semana para auditar presupuestos altos y encontrar fugas de dinero en tus cuentas de inversión.

Búfalo: La Cabra es tu opuesto directo, por lo que el cielo te exige paciencia extrema. Evitá los choques con superiores y postergá firmas importantes para el viernes.

Tigre: Días de mucha competitividad en la oficina. La Madera te pide que dejes de lado los impulsos agresivos y uses la diplomacia para ganar terreno comercial.

Conejo: Al ser un aliado directo de la Cabra, vivirás una semana de altísima fluidez intelectual. Excelente momento para redactar propuestas y cerrar tratos online.

Dragón: La energía de estos días te invita a bajar el perfil y ordenar la administración. No gastes pólvora en proyectos que todavía no tienen bases firmes.

Serpiente: Tu intuición financiera estará sumamente afilada. Vas a saber leer entre líneas en una reunión clave el miércoles; usá esa información a tu favor.

Caballo: Excelente sintonía energética que te regala un subidón de vitalidad. Buena semana para destrabar pagos demorados o lanzar campañas de venta digital.

Cabra: En tu propia semana de regencia, tu carisma y poder de convicción están en un pico imbatible. El cielo te avala para dar un salto profesional importante.

Mono: Evitá los atajos comerciales y las promesas dudosas durante estos días. La Madera premia la prolijidad absoluta y los papeles firmados ante escribano.

Gallo: Gran complementariedad en el ambiente laboral. Es una semana ideal para armar alianzas con colegas, buscar inversores o renovar contratos de servicios fijos.

Perro: Cuidá tu bolsillo de los gastos hormiga generados por el estrés de la rutina. El orden que logres el martes te garantizará tranquilidad de cara al fin de semana.