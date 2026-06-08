Horóscopo Chino: predicciones semanales del 8 al 12 de junio bajo la rigurosa e inteligente Cabra de Madera

Entre el lunes 8 y el viernes 12 de junio de 2026, el calendario energético de la astrología oriental propone una semana marcada por la búsqueda de equilibrio, los acuerdos colectivos y la creatividad aplicada a las finanzas con la llegada de la Cabra de Madera. En el horóscopo chino, la Cabra representa la sensibilidad artística, el sentido de comunidad y la paz. Al fusionarse durante estos días con el elemento Madera, toda esa naturaleza pacífica gana una tremenda fuerza organizativa, determinación y un gran olfato para estabilizar los ingresos.