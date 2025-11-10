El Gobierno confirmó un NUEVO FERIADO para NOVIEMBRE: cuándo será finde XXL

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos

El viernes 21 de noviembre fue designado como no laborable con fines turísticos, completando así el fin de semana largo. A diferencia del feriado, este tipo de jornada no es de cumplimiento obligatorio: cada empleador decide si otorga el día libre o mantiene la actividad normal.

El Gobierno nacional tiene la facultad de declarar hasta tres días no laborables turísticos por año, y el de noviembre será el último de 2025, luego de los establecidos en mayo y agosto.

Esta decisión busca estimular el turismo interno, beneficiando a las economías regionales y ofreciendo a las familias una oportunidad para descansar o viajar antes de fin de año.

feriado

Feriado o día no laborable: las diferencias clave

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), existen diferencias importantes entre ambas categorías:

Feriado nacional: el descanso es obligatorio y, si el trabajador presta servicios, debe cobrar el doble de su salario habitual .

Día no laborable: queda a criterio del empleador si se trabaja o no. En caso de hacerlo, el pago es el normal, sin recargo adicional.

Estas distinciones impactan directamente en la planificación de empresas, el cálculo de sueldos y la organización familiar de millones de argentinos.

Cuántos feriados quedan en 2025

Con el fin de semana largo de noviembre, Argentina se prepara para el último tramo del año con solo dos feriados más en el calendario oficial:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Ambos son feriados inamovibles, lo que garantiza jornadas de descanso obligatorio en todo el país.

Así, el fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre será el último finde XL de 2025, ofreciendo una de las últimas oportunidades del año para viajar, descansar o compartir en familia antes del cierre de ciclo laboral y escolar.