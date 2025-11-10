El Gobierno confirmó un NUEVO FERIADO para NOVIEMBRE: cuándo será finde XXL
Noviembre traerá un nuevo fin de semana extra largo por el Día de la Soberanía. Mirá cómo queda el calendario de feriados hasta fin de año y cuáles son inamovibles.
El Gobierno confirmó un NUEVO FERIADO para NOVIEMBRE: cuándo cae el finde XXL
El fin de semana largo de noviembre traerá una combinación especial de fechas que modificará la rutina laboral y educativa en todo el país. En esta oportunidad, el tradicional feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que cada año se conmemora el 20 de noviembre, será trasladado al lunes 24, mientras que el viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos.
Con este esquema, millones de argentinos podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, lo que impulsará también la actividad turística y económica en distintas provincias.
Qué pasa con el feriado del Día de la Soberanía Nacional
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, un hito histórico en la defensa del territorio argentino frente a fuerzas extranjeras. Según la normativa vigente, cuando esta fecha cae un jueves, el feriado se traslada al lunes siguiente para fomentar el turismo y garantizar un fin de semana largo.
De esta manera, el lunes 24 de noviembre de 2025 será feriado nacional inamovible, lo que implica día de descanso obligatorio para trabajadores del sector público y privado, así como para instituciones educativas.
Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos
El viernes 21 de noviembre fue designado como no laborable con fines turísticos, completando así el fin de semana largo. A diferencia del feriado, este tipo de jornada no es de cumplimiento obligatorio: cada empleador decide si otorga el día libre o mantiene la actividad normal.
El Gobierno nacional tiene la facultad de declarar hasta tres días no laborables turísticos por año, y el de noviembre será el último de 2025, luego de los establecidos en mayo y agosto.
Esta decisión busca estimular el turismo interno, beneficiando a las economías regionales y ofreciendo a las familias una oportunidad para descansar o viajar antes de fin de año.
Feriado o día no laborable: las diferencias clave
De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), existen diferencias importantes entre ambas categorías:
Feriado nacional: el descanso es obligatorio y, si el trabajador presta servicios, debe cobrar el doble de su salario habitual.
Día no laborable: queda a criterio del empleador si se trabaja o no. En caso de hacerlo, el pago es el normal, sin recargo adicional.
Estas distinciones impactan directamente en la planificación de empresas, el cálculo de sueldos y la organización familiar de millones de argentinos.
Cuántos feriados quedan en 2025
Con el fin de semana largo de noviembre, Argentina se prepara para el último tramo del año con solo dos feriados más en el calendario oficial:
Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Ambos son feriados inamovibles, lo que garantiza jornadas de descanso obligatorio en todo el país.
Así, el fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre será el último finde XL de 2025, ofreciendo una de las últimas oportunidades del año para viajar, descansar o compartir en familia antes del cierre de ciclo laboral y escolar.