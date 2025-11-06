Feriado por el Día del Empleado Municipal: en qué lugares habrá fin de semana largo

empleado-municipal

Mar del Plata: el feriado se trasladará del sábado 8 de noviembre al lunes 10, día en que las dependencias municipales permanecerán cerradas y se habilitará el esquema de guardias esenciales habitual en días no laborables.

Municipalidad de Rawson y Puerto Madryn (Chubut): el feriado se trasladará el próximo lunes por medio de la Resolución N° 01042.

Gualeguaychú y Paraná (Entre Ríos): el asueto administrativo será para todo el personal. No funcionarán los espacios de gestión ambiental ni el servicio de Higiene Urbana.

Salta: la Municipalidad informó que el próximo viernes 7 habrá asueto, por lo que el Centro Cívico Municipal (CCM) y sus dependencias permanecerán cerrados hasta el lunes 10, cuando se retome la atención habitual. No obstante, se aclaró que la recolección de residuos y el barrido de calles se realizará con normalidad. Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua abrirán sus puertas entre las 7 y las 19, aunque la administración atenderá solo hasta las 13.

Tandil: este viernes los trabajadores municipales tendrán asueto, por lo que no habrá atención en las dependencias administrativas ni en las estaciones de la red de Punto Limpio. Los hospitales Santamarina y de Niños funcionarán con guardias y atención de emergencias.

Corrientes: la Municipalidad informó que este viernes 7 de noviembre varias oficinas no brindarán atención al público. Se garantizarán los servicios esenciales, incluida la recolección de residuos, que se realizará con normalidad en todas las zonas y barrios con recolección diferenciada.