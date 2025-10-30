Feriado bancario en Argentina: cuándo cierran las sucursales y por qué

Feriado por el Día del Bancario: qué operaciones estarán permitidas

A pesar del cierre, los clientes podrán operar normalmente de manera virtual, mediante homebanking, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, realizando pagos, transferencias, consultas de saldo, inversiones y constitución de plazos fijos.

Además, quienes necesiten efectivo podrán retirar dinero en supermercados, farmacias y comercios adheridos al sistema de “extracción en comercios”.