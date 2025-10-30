Confirmado: el Gobierno decretó un nuevo feriado en noviembre y todos gozarán de un fin de semana largo

Los principales destinos turísticos del país —como Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Villa de Leyva y el Eje Cafetero— ya registran un incremento en las reservas hoteleras y pasajes aéreos, un comportamiento habitual cuando se aproxima un feriado largo. Las agencias de viajes también reportaron un repunte en la venta de paquetes cortos, con promociones especiales que apuntan a captar a quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado.

Durante el feriado, se espera un aumento considerable en el flujo de pasajeros en terminales terrestres y aeropuertos, especialmente en las rutas que conectan con las costas y las zonas de montaña. Por ello, las autoridades recomendaron planificar con anticipación los desplazamientos, revisar las condiciones meteorológicas y asegurarse de contar con los documentos y reservas en regla.

En las ciudades, las alcaldías y organismos de tránsito alistan operativos especiales para garantizar la seguridad vial y el control de movilidad, ya que los fines de semana largos suelen registrar un incremento en la cantidad de vehículos en carreteras. La Policía de Tránsito anunció que reforzará los puntos de control en los principales corredores turísticos y que se implementarán campañas de prevención para evitar accidentes.

Además del traslado del Día de Todos los Santos, noviembre traerá otro feriado importante en el calendario colombiano. Se trata de la conmemoración de la Independencia de Cartagena, que también se trasladará al lunes siguiente a su fecha original. Este nuevo puente permitirá a los ciudadanos disfrutar de otra pausa laboral antes de entrar en la recta final del año, con diciembre a la vista y los preparativos de Navidad en el horizonte.

Con dos fines de semana extendidos en el mismo mes, noviembre se perfila como un período ideal para el turismo nacional. Hoteles, restaurantes y comercios ya se preparan para recibir un mayor número de visitantes, impulsando así el consumo interno en sectores que se vieron fuertemente afectados durante años anteriores por la desaceleración económica.

Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo destacaron que los feriados contribuyen de manera significativa al crecimiento del sector, ya que permiten equilibrar la estacionalidad de la demanda y generar ingresos en zonas que dependen casi exclusivamente del turismo. Según datos oficiales, cada puente festivo puede representar un incremento de hasta el 20 % en la ocupación hotelera y un movimiento adicional de millones de pesos en consumo y transporte.

En tanto, las entidades públicas, bancos y empresas privadas ajustarán sus horarios de atención durante el feriado del 3 de noviembre. Las oficinas gubernamentales permanecerán cerradas, y solo los servicios esenciales mantendrán guardias mínimas. En el caso de los bancos, las sucursales físicas no operarán ese día, aunque los canales digitales, aplicaciones y cajeros automáticos seguirán disponibles con normalidad.

El comercio minorista también experimentará variaciones. Algunos centros comerciales abrirán en horario reducido, mientras que en zonas turísticas los locales extenderán su atención para aprovechar el movimiento de visitantes. Los supermercados y tiendas de cadena, por su parte, mantendrán horarios especiales, anticipando un incremento en las ventas por el fin de semana largo.

Para quienes prefieren quedarse en casa, las autoridades recomendaron participar en actividades culturales, deportivas y familiares, ya que muchas alcaldías locales suelen organizar eventos conmemorativos durante estos días. En varias ciudades se prevé la realización de misas, procesiones y ferias gastronómicas, especialmente en honor al significado religioso del Día de Todos los Santos.

El feriado también representa una oportunidad para reflexionar sobre las tradiciones y la memoria familiar, dado que la conmemoración tiene un profundo sentido espiritual en la cultura colombiana. En muchos hogares se recuerda a los seres queridos fallecidos, se visitan cementerios y se mantienen costumbres heredadas de generaciones anteriores.

De acuerdo con el cronograma oficial de feriados de 2025, tras el puente del 3 de noviembre y la Independencia de Cartagena, restarán dos fechas no laborables antes de que termine el año: el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y el jueves 25 de diciembre, Navidad.

Ambas fechas son consideradas de gran importancia en el país. La primera tiene un fuerte carácter religioso, con celebraciones que anteceden a las fiestas navideñas, mientras que la segunda es, sin duda, la jornada más esperada por millones de familias, que se reúnen para compartir en torno a la tradición cristiana del nacimiento de Jesús.

El año 2025 ha sido particularmente generoso en materia de puentes festivos, con varios fines de semana extendidos distribuidos a lo largo del calendario. Estas pausas, que combinan descanso y turismo, contribuyen a mejorar el bienestar de la población y a dinamizar la economía, especialmente en sectores vinculados al transporte, la gastronomía y la hotelería.

En ese sentido, los expertos coinciden en que los feriados trasladables no solo representan una herramienta para fomentar el turismo, sino también una forma de equilibrar la vida laboral y personal en un contexto en el que el estrés y la sobrecarga de trabajo son cada vez más frecuentes.

Para el Gobierno, la estrategia de mantener un calendario con varios puentes a lo largo del año responde a una visión integral de desarrollo económico y bienestar social, donde el descanso no es visto como un lujo, sino como una necesidad que impacta directamente en la productividad.

Así, con el anuncio oficial, Colombia se prepara para disfrutar de un nuevo fin de semana largo, en el que miles de personas aprovecharán para viajar, descansar o reencontrarse con sus afectos. El lunes 3 de noviembre se perfila como una fecha esperada, no solo por lo que representa en el calendario, sino por lo que simboliza en la vida cotidiana de un país que valora cada pausa como una oportunidad para reconectarse con lo esencial.

La expectativa crece a medida que se acerca el día. Los operadores turísticos afinan detalles, las familias organizan sus maletas y los comerciantes se preparan para recibir a los visitantes. Una vez más, un feriado se convierte en un motor de movimiento, unión y esperanza, recordando que, más allá de la rutina, cada descanso es también una celebración de la vida.