La China Suárez atacó a Yanina Latorre por chat: la conductora mostró todo y expuso lo peor de la actriz

"No me burlo de vos. Cuento data. Vos te burlaste de (Eugenia) Tobal, de Wanda (Nara), de Pampita. Fui cornuda, pero yo no me gar... a casados. Yo fui víctima, en cambio, vos sos victimaria de las minas. Te burlás de mí que soy cornuda. Yo prefiero ser cornuda y no romper familias", siguió enojada.

Embed

Y disparó filosa: "Vos sos tan hija de pu... que el sábado, en Estambul, a tus tres pibes les pusiste la camiseta de Icardi y dos nenas, de nueve y ocho años, que se merecían estar en esa final con el padre, vieron todo llorando. Tengo el ceritficado médico. Llegó la ambulancia, crisis de nervios. Las nenas no fueron ni el lunes ni el martes al colegio, porque tienen vergüenza de los Tik Toks viralizados del padre festejando con vos y tus tres pibes con la camiseta de Icardi".

Luego, Yanina se refirió a la revinculación del futbolista con sus hijas. "Ayer, (la doctora) Matera, en la conversación que tuvieron las nenas con Icardi le aconsejaron a Mauro que no subiera más imágenes con sus hijos. ¿Qué hiciste vos, China? Que sos mala. Y meteme cuarenta juicios, porque por decir que alguien es mala no te pueden hacer nada. Hoy a la mañana, Icardi no subió nada. Y vos subiste una foto de Icardi nadando con tus tres pibes".

Más adelante, la actriz subió a sus historias de Instagram una captura de una parte del chat con Yanina y expresó: "Ya me siento más liviana. A veces dejar de callarse, es necesario". Y agregó: "Pero Yani... si vas a subir, subí lo que no te conviene también".

"Te deseo un 1/4 de mi vida a los 55", le había escrito en el chat la comunicadora a la China, a lo que la ex Casi Ángeles le respondió: "Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos. No, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el orto. Besos".

También, desde la cuenta de X de Sálvese quien pueda, compartieron otra captura de pantalla del chat entre Suárez y Latorre en donde la actriz ataca a la presentadora: "A vos debería darte vergüenza. Tenés mil años y estás pelotudeando todo el día con el teléfono repitiendo boludeces que ni siquiera chequeás".

yanina latorre china suarez chat.jpg

chat china suarez yanina latorre 2.jpg

yanina latorre chat 3 china suarez.jpg

Embed

El gran paso que darán la China Suárez y Mauro Icardi y que enfurecerá a Wanda Nara

Este lunes, en Intrusos (América TV), la periodista Paula Varela contó un chisme bomba sobre la China Suárez y Mauro Icardi que enfurecerá a Wanda Nara.

"Carlos Monti contó que harían unión convivencional la China Suárez y Mauro Icardi. Averigüe y me dijeron que sí, que están los planes", reveló la panelista.

"Pero, ¿por qué? Que es lo más lindo de todo esto. Porque es una manera de presionar al juez a que la China pueda participar de los encuentros de Mauro con las hijas", explicó Varela.

Y sumó: "La China ya no sería una simple novia sino sería su pareja con unión convivencial. Ese peso legal la ayudaría a poder estar con las niñas".

Cabe remarcar que el fin de semana pasado el futbolista y la actriz viajaron a Turquía junto a los hijos de Suárez, Rufina, Magnolia y Amancio, para alentar al Galatasaray.