La firme respuesta de La China tras ser acusada de obstaculizar la revinculación de Icardi con sus hijas

“China, ¿qué pensás de lo que dicen que no ayudás a que Mauro se revincule con sus hijas?”, le consultó un internauta. La actriz no dudó en responderle y expresó de forma contundente: “Que no saben nada. Tienen siempre una sola versión y es malintencionada”.

Además, Suárez agregó a su respuesta un emoji de una carita tirándose un beso con un corazoncito rojo.

La cantante también aprovechó la pregunta de una usuaria para aclarar que sus hijos no le dicen "papá" a Icardi. "¿Tus hijos le dicen papa a Mauro"?", quisieron saber y la China remarcó: "Obvio que no".

china suarez responde.jpg

Así es la lujosa mansión donde vivirán Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía

En la última emisión de Mujeres argentinas (El Trece) revelaron detalles de la impresionante mansión en la que Mauro Icardi y La China Suárez se instalarán durante su estadía en Turquía. Según contaron, la pareja vivirá en una exclusiva propiedad ubicada en el Camer Country Club, un barrio cerrado de alto nivel.

“El Camer Country Club tiene una cafetería, escuela y club hípico”, explicó la conductora del ciclo, María Belén Ludueña.

Por su parte, Valentina Salezzi sumó más datos. “Tiene también un hotel, podría ser el hotel en el que están ellos. La habitación sale desde 250 dólares la noche”, añadió.

Además, el lugar cuenta con una amplia gama de servicios y amenities de lujo: “Tiene club de golf, club de tenis, club de equitación. También tiene spa, restaurantes. Y hacen eventos. Obviamente tienen gimnasio”, detallaron desde el programa.

En cuanto a la residencia elegida por Icardi y la China, trascendió que incluye ascensor y una piscina descubierta en el jardín, completando así un entorno ideal para la comodidad y el disfrute.