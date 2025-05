El Oso estrenó tráiler de la temporada 4: lo que nadie te contó sobre el regreso más esperado

Protagonizada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, El Oso (The Bear) continúa su recorrido por las cocinas de Chicago, donde la presión no da tregua y cada decisión define el rumbo de un restaurante que ya no lucha por sobrevivir, sino por destacarse. En este primer vistazo, se deja entrever que los protagonistas deberán enfrentar desafíos más complejos, donde la excelencia profesional choca con dilemas personales.