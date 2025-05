La persona que acompaña a Mauro Icardi en Turquía que hará explotar a Wanda Nara: "La odia"

Taboada recordó que la Justicia tuvo que actuar ante una queja presentada por la mediática. "La Justicia intervino y le puso una perimetral a la señora", señaló.

Adrián Pallares se sumó al tema y fue tajante con su opinión. "Está claro que Mauro no le cree nada a Wanda", consideró el conductor.

"Ahora, Silvia es la niñera de las hijas de La China", precisó la periodista. Karina Iavícoli acotó que no es la única persona que ayuda a La China. "Me dicen que habría viajado no solamente Silvia sino también otra de las niñeras que tiene La China", completó.

El gran paso que darán la China Suárez y Mauro Icardi y que enfurecerá a Wanda Nara

Este lunes, en Intrusos (América TV), la periodista Paula Varela contó un chisme bomba sobre la China Suárez y Mauro Icardi que enfurecerá a Wanda Nara.

"Carlos Monti contó que harían unión convivencional la China Suárez y Mauro Icardi. Averigüe y me dijeron que sí, que están los planes", reveló la panelista.

"Pero, ¿por qué? Que es lo más lindo de todo esto. Porque es una manera de presionar al juez a que la China pueda participar de los encuentros de Mauro con las hijas", explicó Varela.

Y sumó: "La China ya no sería una simple novia sino sería su pareja con unión convivencial. Ese peso legal la ayudaría a poder estar con las niñas".

Cabe remarcar que el fin de semana pasado el futbolista y la actriz viajaron a Turquía junto a los hijos de Suárez, Rufina, Magnolia y Amancio, para alentar al Galatasaray.