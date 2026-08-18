Inesperado vuelco: por qué está en duda la condena a Nahir Galarza

Nahir Galarza y la condena por el crimen de Fernando Pastorizzo

Para comprender el nuevo escenario judicial es necesario regresar al origen del caso. El hecho ocurrió durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017, en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Fernando Pastorizzo fue encontrado en la vía pública con dos heridas provocadas por disparos de arma de fuego. En las primeras horas posteriores al episodio, Nahir Galarza se presentó ante las autoridades y, posteriormente, quedó vinculada directamente con el hecho.

Durante el proceso judicial, su relato sobre lo sucedido tuvo modificaciones. En distintos momentos sostuvo que los disparos habían sido accidentales y planteó una explicación diferente sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Pastorizzo.

La investigación avanzó a partir de distintos elementos incorporados al expediente. Entre ellos estuvieron los peritajes balísticos, las comunicaciones entre ambos y otras pruebas utilizadas por la acusación para reconstruir la relación y los acontecimientos ocurridos aquella madrugada.

El proceso terminó con una de las condenas más resonantes de los últimos años en la Argentina: prisión perpetua para Nahir Galarza por el homicidio de Fernando Pastorizzo.

La sentencia generó además una fuerte discusión pública sobre la calificación jurídica del hecho y sobre la aplicación del agravante por el vínculo.

Qué pruebas fueron claves para condenar a Nahir Galarza

Uno de los aspectos centrales que vuelve a aparecer en el planteo actual de la defensa es el conjunto de pruebas que permitió establecer determinados aspectos de la relación entre Galarza y Pastorizzo.

Según explicó Maglietti, la prueba vinculada a las comunicaciones entre ambos tuvo un papel relevante para establecer que existía una relación de pareja.

Ese punto no resulta menor dentro de la causa. La existencia del vínculo fue utilizada judicialmente para fundamentar la aplicación del agravante correspondiente y, de ese modo, la calificación del homicidio por la que finalmente fue condenada.

También se incorporaron al expediente pericias relacionadas con el arma utilizada. La investigación determinó que los disparos habían sido efectuados con una pistola calibre 9 milímetros perteneciente al padre de Galarza, quien era integrante de la Policía de Gualeguaychú.

La evidencia balística permitió reconstruir aspectos relacionados con la utilización del arma y la distancia desde la cual se habrían efectuado los disparos.

La combinación de los distintos elementos probatorios fue determinante para la acusación, que sostuvo una hipótesis diferente de la presentada por la defensa.

Con el avance del expediente, los tribunales terminaron respaldando la responsabilidad penal de Galarza y establecieron una condena de prisión perpetua.

La revisión extraordinaria que pidió la defensa de Nahir Galarza

El nuevo capítulo judicial se encuentra relacionado con un mecanismo previsto dentro del procedimiento penal de la provincia de Entre Ríos: la revisión extraordinaria de una sentencia.

La defensa de Nahir Galarza presentó su planteo ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, buscando que se analicen nuevamente determinados aspectos de la causa.

Pero existe una diferencia fundamental entre solicitar una revisión y conseguir que una condena sea modificada.

El pedido deberá superar un análisis judicial específico para determinar si los argumentos presentados constituyen realmente elementos que permitan reabrir la discusión sobre una sentencia firme.

Por ese motivo, la presentación no significa que Nahir Galarza haya obtenido un beneficio judicial ni que su condena haya sido revocada.

El tribunal deberá estudiar los argumentos y determinar si existe fundamento suficiente para avanzar.

La situación resulta especialmente compleja porque la condena ya atravesó distintas instancias judiciales y, según explicó Maglietti, recibió además el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2024.

Ese antecedente hace que el nuevo pedido tenga una exigencia particularmente alta.

El peritaje informático, uno de los puntos que cuestiona la defensa

Uno de los ejes de la estrategia actual pasa por cuestionar la manera en que se incorporaron y analizaron determinadas pruebas digitales.

En particular, la defensa pone bajo discusión la actuación del perito informático que intervino en la extracción y análisis de mensajes del teléfono celular.

El planteo busca poner en duda la validez o confiabilidad de una prueba que tuvo importancia para establecer la existencia de un vínculo entre Galarza y Pastorizzo.

La cuestión adquiere relevancia porque, de acuerdo con la explicación brindada por Maglietti, esos mensajes fueron utilizados para respaldar la existencia de una relación de pareja.

Si esa prueba perdiera valor dentro del expediente, podría abrirse una discusión sobre uno de los elementos utilizados para sostener el agravante por el vínculo.

Sin embargo, esto no implica automáticamente que la condena vaya a transformarse en una pena por homicidio simple. Se trata, en todo caso, de uno de los objetivos que persigue la estrategia defensiva y de una cuestión que deberá ser evaluada por los magistrados.

La perspectiva de género también aparece en el nuevo planteo

Otro de los argumentos mencionados por la defensa está relacionado con la perspectiva de género y con la manera en que fueron evaluados determinados aspectos del caso durante el proceso.

Este planteo busca revisar si la causa fue analizada teniendo en cuenta determinadas circunstancias que, según la defensa, no habrían recibido la consideración suficiente durante las etapas anteriores.

La discusión sobre perspectiva de género suma así una nueva dimensión a un expediente que ya había generado controversias desde su comienzo.

Para la defensa, revisar este aspecto podría ser importante a la hora de analizar nuevamente las circunstancias que rodearon el vínculo entre Galarza y Pastorizzo, así como la interpretación de las pruebas incorporadas al expediente.

No obstante, la existencia del planteo no significa que el tribunal ya haya aceptado esa interpretación.

Será necesario que la Justicia determine si los argumentos cumplen con los requisitos exigidos para habilitar una revisión extraordinaria.

Por qué el vínculo entre Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo es tan importante

Dentro de la causa, establecer la naturaleza de la relación entre ambos tuvo una importancia decisiva.

La discusión jurídica no se limita solamente a determinar quién efectuó los disparos o cuáles fueron las circunstancias inmediatas de la muerte. También involucra la calificación legal del homicidio y la existencia de los elementos necesarios para aplicar un agravante.

Por eso, los mensajes y las pericias relacionadas con los teléfonos celulares adquirieron un valor particular.

La defensa intenta ahora discutir justamente una parte de esa construcción probatoria.

El objetivo de fondo es que, si se considera que determinados elementos no pueden sostenerse de la manera en que fueron utilizados originalmente, se vuelva a analizar la calificación legal del hecho.

Ese camino, sin embargo, no es automático. Una eventual modificación de una prueba no implica necesariamente que toda la sentencia quede invalidada, ya que el tribunal podría considerar el resto del material probatorio incorporado durante el juicio.

Una condena que ya fue revisada por distintas instancias

Otro de los factores que hacen particularmente relevante el nuevo pedido es el recorrido que ya tuvo la causa.

Desde la sentencia inicial, la defensa realizó diferentes presentaciones y cuestionamientos. El expediente pasó por diversas instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema.

En consecuencia, la revisión extraordinaria aparece como un intento de abrir una nueva instancia a partir de argumentos que la defensa considera relevantes y que, según su postura, podrían justificar un nuevo análisis.

La clave estará en determinar si esos planteos constituyen elementos novedosos o si se trata de cuestiones que ya fueron discutidas y resueltas anteriormente.

Ese punto será central para el tribunal entrerriano.

No alcanza con manifestar una discrepancia con una sentencia firme. El mecanismo extraordinario tiene requisitos específicos y busca atender situaciones excepcionales en las que puedan existir circunstancias capaces de modificar sustancialmente lo decidido.

Qué puede pasar ahora con la causa de Nahir Galarza

El futuro inmediato del expediente dependerá de la evaluación que realice el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Los magistrados deberán analizar los argumentos presentados por la defensa, revisar los antecedentes y establecer si corresponde habilitar el mecanismo extraordinario solicitado.

Existen, por lo tanto, distintos escenarios posibles. Uno de ellos es que el tribunal considere que no están dadas las condiciones para avanzar y rechace el pedido. Otro consiste en admitir el planteo para estudiar con mayor profundidad los puntos cuestionados.

Incluso si se habilitara una revisión, eso no significaría necesariamente que Nahir Galarza vaya a recuperar la libertad ni que su condena vaya a ser modificada de manera inmediata.

El proceso tendría que continuar dentro de los términos establecidos por la Justicia.

La expectativa de la defensa está puesta en conseguir que determinados aspectos de la sentencia sean revisados, especialmente aquellos vinculados con la prueba informática, el vínculo entre los protagonistas y la perspectiva de género.

El caso Nahir Galarza vuelve a generar repercusión

A casi una década del crimen que conmocionó a Gualeguaychú, el nombre de Nahir Galarza vuelve a ocupar el centro de la agenda judicial.

La causa, que desde 2017 generó una enorme atención mediática, suma ahora un nuevo capítulo a partir del pedido presentado por su defensa.

La discusión ya no pasa por reconstruir únicamente lo ocurrido durante aquella madrugada de diciembre, sino por determinar si existen razones jurídicas suficientes para volver sobre una sentencia que ya fue revisada en diferentes instancias.

En ese escenario, los cuestionamientos sobre la prueba digital y la aplicación de la perspectiva de género aparecen como los principales argumentos del nuevo planteo.

La Justicia deberá definir ahora si esos elementos reúnen las características necesarias para habilitar una revisión extraordinaria.

Por el momento, la condena continúa vigente y no existe una decisión que haya dejado sin efecto la prisión perpetua. El nuevo pedido representa una estrategia de la defensa para intentar modificar el escenario judicial, pero su resultado dependerá exclusivamente de la evaluación que realicen los tribunales.

Así, el caso Nahir Galarza vuelve a abrir una discusión que parecía cerrada y pone nuevamente bajo análisis una causa que, desde sus comienzos, estuvo atravesada por debates sobre las pruebas, la relación entre víctima y acusada, la calificación penal y el alcance de las distintas instancias judiciales.