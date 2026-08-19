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Por qué volver a ver una serie conocida puede ayudar a calmar la ansiedad

La combinación de nostalgia, personajes familiares y vínculos emocionales con la ficción explica por qué muchas personas encuentran alivio en historias que ya conocen.

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Por qué volver a ver una serie conocida puede ayudar a calmar la ansiedad. (Imagen ilustrativa)
Por qué volver a ver una serie conocida puede ayudar a calmar la ansiedad. (Imagen ilustrativa)

En tiempos de plataformas, maratones y catálogos infinitos, ver una serie dejó de ser apenas una forma de pasar el rato. Para muchas personas, elegir un episodio conocido funciona como una especie de refugio: algo familiar, previsible y emocionalmente seguro. Y esa sensación cotidiana empieza a encontrar explicaciones en investigaciones sobre nostalgia, bienestar y vínculos con personajes de ficción.

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Una serie ya vista puede ofrecer humor, identificación o simplemente una estructura conocida en un día cargado. Según observaciones publicadas por GQ y estudios académicos difundidos por PubMed, ese consumo puede relacionarse con la regulación emocional, la reducción de la ansiedad y la sensación de compañía. No se trata de presentar a las ficciones como terapia, sino de entender por qué pueden ocupar un lugar tan importante en la vida diaria.

La calma de volver a una historia conocida

Repetir una serie favorita es un hábito extendido. Aunque desde afuera pueda parecer una elección automática, para muchos espectadores tiene una función emocional concreta. Volver a una trama ya conocida reduce la incertidumbre: no hay sobresaltos narrativos inesperados, los personajes resultan familiares y el desenlace, incluso si tiene conflicto, ya está incorporado.

Ese componente de previsibilidad puede ayudar a bajar la tensión. GQ señaló que revisar una ficción conocida suele activar recuerdos vinculados con otros momentos de la vida y generar una sensación de continuidad. Esa idea dialoga con una revisión publicada en PubMed sobre nostalgia y bienestar, que asocia ese estado emocional con mayor satisfacción vital y una percepción más elevada de felicidad.

De acuerdo con esa revisión, la nostalgia también puede funcionar como un recurso frente a situaciones psicológicamente amenazantes. Además, se la vinculó con aspectos como la vitalidad, la sensación de control sobre el entorno y la calidad de las relaciones personales. Tras la pandemia de COVID-19, el interés por este fenómeno creció, en parte porque los recuerdos positivos del pasado aparecieron como una ayuda para atravesar malestares emocionales.

Personajes que se sienten como compañía

Otro punto clave está en el vínculo que el público construye con quienes aparecen en pantalla. En psicología, ese lazo se conoce como relación parasocial: una conexión unilateral con una figura que no conoce personalmente al espectador, pero que puede tener peso afectivo. En el universo de las series, esto puede pasar con protagonistas, conductores, creadores de contenido o personajes que acompañan durante años.

Un estudio recogido por PubMed, realizado sobre una muestra total de 3.085 participantes, analizó este tipo de relación y encontró que muchas personas la perciben como útil para cubrir necesidades afectivas. La investigación indicó que los vínculos parasociales con figuras mediáticas o creadores de contenido podían ser más eficaces para regular emociones que los vínculos con conocidos ocasionales, aunque no reemplazaban a las relaciones cercanas y recíprocas.

Ese dato ayuda a explicar por qué algunos personajes se sienten casi como una presencia estable. La conexión con una historia, sumada a las comunidades de fans que se forman alrededor, puede reforzar la pertenencia. La ficción, entonces, no opera solo como producto cultural: también puede convertirse en un punto de apoyo para quienes buscan consuelo, identificación o compañía.

Cuando una serie también enseña a mirar distinto

Más allá del alivio inmediato, ciertas narrativas pueden dejar una marca en la manera de interpretar relaciones, conflictos y entornos sociales. GQ plantea que incluso historias consideradas livianas, como algunas comedias románticas o ficciones deportivas, pueden abrir conversaciones sobre cuidado, discriminación, consentimiento, convivencia o empatía.

La pantalla funciona, en ese sentido, como un espacio de ensayo emocional. El espectador observa decisiones, consecuencias y formas de vincularse dentro de una historia, y puede reorganizar parte de sus propias percepciones a partir de lo que ve. Ese efecto depende tanto del contenido como de la disposición personal a involucrarse con la ficción.

Los estudios citados por PubMed advierten que todavía hacen falta más investigaciones experimentales y de largo plazo para medir con precisión estos efectos. Aun así, el cruce entre evidencia académica y experiencia cultural sostiene una idea cada vez más presente: las series pueden influir en cómo procesamos emociones, recuerdos y vínculos. Y por eso, volver a ese capítulo conocido tal vez sea mucho más que una simple costumbre.

En pocas palabras

  • Nostalgia y previsibilidad: Volver a ver series conocidas ofrece refugio emocional y reduce la ansiedad al generar familiaridad y seguridad.
  • Vínculos parasociales: La conexión con personajes de ficción puede satisfacer necesidades afectivas y actuar como compañía, incluso regulando emociones.
  • Impacto narrativo: Las ficciones, más allá del consuelo, pueden influir en la percepción de relaciones y conflictos, sirviendo como un espacio de ensayo emocional.
Resumen generado por Thinkindot AI
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