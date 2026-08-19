Por qué volver a ver una serie conocida puede ayudar a calmar la ansiedad

De acuerdo con esa revisión, la nostalgia también puede funcionar como un recurso frente a situaciones psicológicamente amenazantes. Además, se la vinculó con aspectos como la vitalidad, la sensación de control sobre el entorno y la calidad de las relaciones personales. Tras la pandemia de COVID-19, el interés por este fenómeno creció, en parte porque los recuerdos positivos del pasado aparecieron como una ayuda para atravesar malestares emocionales.

Personajes que se sienten como compañía

Otro punto clave está en el vínculo que el público construye con quienes aparecen en pantalla. En psicología, ese lazo se conoce como relación parasocial: una conexión unilateral con una figura que no conoce personalmente al espectador, pero que puede tener peso afectivo. En el universo de las series, esto puede pasar con protagonistas, conductores, creadores de contenido o personajes que acompañan durante años.

Un estudio recogido por PubMed, realizado sobre una muestra total de 3.085 participantes, analizó este tipo de relación y encontró que muchas personas la perciben como útil para cubrir necesidades afectivas. La investigación indicó que los vínculos parasociales con figuras mediáticas o creadores de contenido podían ser más eficaces para regular emociones que los vínculos con conocidos ocasionales, aunque no reemplazaban a las relaciones cercanas y recíprocas.

Ese dato ayuda a explicar por qué algunos personajes se sienten casi como una presencia estable. La conexión con una historia, sumada a las comunidades de fans que se forman alrededor, puede reforzar la pertenencia. La ficción, entonces, no opera solo como producto cultural: también puede convertirse en un punto de apoyo para quienes buscan consuelo, identificación o compañía.

Cuando una serie también enseña a mirar distinto

Más allá del alivio inmediato, ciertas narrativas pueden dejar una marca en la manera de interpretar relaciones, conflictos y entornos sociales. GQ plantea que incluso historias consideradas livianas, como algunas comedias románticas o ficciones deportivas, pueden abrir conversaciones sobre cuidado, discriminación, consentimiento, convivencia o empatía.

La pantalla funciona, en ese sentido, como un espacio de ensayo emocional. El espectador observa decisiones, consecuencias y formas de vincularse dentro de una historia, y puede reorganizar parte de sus propias percepciones a partir de lo que ve. Ese efecto depende tanto del contenido como de la disposición personal a involucrarse con la ficción.

Los estudios citados por PubMed advierten que todavía hacen falta más investigaciones experimentales y de largo plazo para medir con precisión estos efectos. Aun así, el cruce entre evidencia académica y experiencia cultural sostiene una idea cada vez más presente: las series pueden influir en cómo procesamos emociones, recuerdos y vínculos. Y por eso, volver a ese capítulo conocido tal vez sea mucho más que una simple costumbre.