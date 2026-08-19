El importante anuncio de Luz Tito y Tato Algorta tras blanquear el romance que sorprendió a todos

Desde que confirmaron el romance, la pareja no dejó de mostrarse juntos y enamorados durante su viaje al Caribe, compartiendo mates, charlas y caricias bajo el sol, sin guardarse nada tras confirmar de manera pública la relación.

El sorpresivo anuncio sobre Luz Tito y Tato Algorta: por qué vuelven a Gran Hermano

Santiago del Moro anunció una sorpresiva noticia en torno a la flamante pareja de Luz Tito y Tato Algorta: ambos ingresarán otra vez a la casa de Gran Hermano este miércoles para tener su simbólico casamiento.

"Mañana (por el miércoles) tenemos casamiento. ¿Saben quién se casa en la casa más famosa? ¿Lo puedo decir ya?", adelantaba el conductor en la gala del martes.

Y luego reveló de quiénes se trataba: "Para mí va a ser muy importante verlos a ellos porque estuvimos toda la temporada pasada diciendo: 'se gustan, se gustan, se gustan'. Tato y Luz, chicos".

"Es hermoso verlos porque dentro de esa casa pasan cosas muy locas y hay gente que después de que sale dice: 'la verdad que este me gustaba'. Y emprendieron una relación que en la casa por ahí no se dio", cerró Santiago del Moro.