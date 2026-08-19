A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ENAMORADOS

El importante anuncio de Luz Tito y Tato Algorta tras blanquear el romance que sorprendió a todos

Tras confirmar el romance, Luz Tito y Tato Algorta son los protagonistas de una sorpresiva noticia que dejó en shock a los fanáticos de Gran Hermano.

19 ago 2026, 12:35
Banner seguínos en google Primicias Ya
El importante anuncio de Luz Tito y Tato Algorta tras blanquear el romance que sorprendió a todos

El importante anuncio de Luz Tito y Tato Algorta tras blanquear el romance que sorprendió a todos

El importante anuncio de Luz Tito y Tato Algorta tras blanquear el romance que sorprendió a todos

El importante anuncio de Luz Tito y Tato Algorta tras blanquear el romance que sorprendió a todos

Luz Tito y Tato Algorta están viviendo un apasionado romance después de varios meses de rumores que los vinculaba.

La pareja que se conoció en la casa de Gran Hermano en 2025 está viviendo un gran momento en medio de unas románticas vacaciones en las playas de Punta Cana.

Leé también

El fogoso video de Luz Tito de Gran Hermano junto a Tato Algorta en la playa

El fogoso video de Luz Tito de Gran Hermano junto a Tato Algorta en la playa

En la convivencia en el reality formaron una gran amistad que en el exterior pasó a la atracción y sentimiento, mostrándose en la actualidad muy enamorados.

"Juntos es más lindo. Mucho amor y mucho mar", expresó Luz Tito en una de las imágenes que compartió en Instagram con Tato Algorta relajados disfrutando de la arena y mar. Y él le respondió la publicación en la misma sintonía y a puro sentimiento: "Te quiero mucho".

Desde que confirmaron el romance, la pareja no dejó de mostrarse juntos y enamorados durante su viaje al Caribe, compartiendo mates, charlas y caricias bajo el sol, sin guardarse nada tras confirmar de manera pública la relación.

El sorpresivo anuncio sobre Luz Tito y Tato Algorta: por qué vuelven a Gran Hermano

Santiago del Moro anunció una sorpresiva noticia en torno a la flamante pareja de Luz Tito y Tato Algorta: ambos ingresarán otra vez a la casa de Gran Hermano este miércoles para tener su simbólico casamiento.

"Mañana (por el miércoles) tenemos casamiento. ¿Saben quién se casa en la casa más famosa? ¿Lo puedo decir ya?", adelantaba el conductor en la gala del martes.

Y luego reveló de quiénes se trataba: "Para mí va a ser muy importante verlos a ellos porque estuvimos toda la temporada pasada diciendo: 'se gustan, se gustan, se gustan'. Tato y Luz, chicos".

"Es hermoso verlos porque dentro de esa casa pasan cosas muy locas y hay gente que después de que sale dice: 'la verdad que este me gustaba'. Y emprendieron una relación que en la casa por ahí no se dio", cerró Santiago del Moro.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luz Tito Santiago Tato Algorta Gran Hermano

Lo más visto