En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Oasis
Disney
GRAN ESTRENO

Oasis revela el tráiler de Don't Look Back in Anger, la película sobre el regreso de Liam y Noel Gallagher

Disney+ presenta un estreno especial de la película original de Hulu, que se estrenará en cines y salas IMAX. Mirá el tráiler de Oasis: Don't Look Back in Anger.

Banner Seguinos en google DESK
Oasis presenta el tráiler de Dont Look Back in Anger

Oasis presenta el tráiler de Don't Look Back in Anger, la película sobre el regreso de Liam y Noel Gallagher. (Foto: Archivo)

Ya está disponible un nuevo tráiler de Oasis: Don't Look Back in Anger, el esperado documental que sigue el reencuentro de la legendaria banda británica Oasis. Disney+ presenta un estreno especial en cines de la película original de Hulu, que se estrenará en cines y salas IMAX® de Latinoamérica el 10 de septiembre. El documental, de Magna Studios y Sony Music Vision, ha sido creado por el escritor, productor y director nominado al BAFTA y al Óscar® Steven Knight (Peaky Blinders y Mil Golpes) y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace (LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos, Nos vemos en el baño).

Leé también Disney+ estrenó "Soy Luna: volver a rodar", la nueva temporada de la exitosa serie
Disney+ estrenó Soy Luna: volver a rodar, la nueva temporada de la exitosa serie. (Foto: Gentileza Prensa)

Oasis: Don't Look Back in Anger narra la triunfal gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ’25, uno de los regresos al rock ‘n’ roll más esperados de nuestro tiempo. La película es un relato inspirador de lo que podría considerarse el mayor evento musical de 2025, que captura la experiencia y las emociones de la banda y sus fans en todo el mundo. Esta perspectiva única incluye acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años. Además de la gira mundial con entradas agotadas de la banda, la película también explora el profundo impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para el público y las generaciones de todo el mundo.

(Foto: Gentileza Prensa).

(Foto: Gentileza Prensa).

Con un acceso sin precedentes y material inédito, la película es una producción de Magna Studios, presentada por Sony Music Vision en colaboración con Sony Music Entertainment UK. Los productores son Sam Bridger (Lewis Capaldi: Cómo me siento ahora, Nos vemos en el baño) y Guy Heeley (Peaky Blinders: El hombre inmortal). Entre los productores ejecutivos se encuentran Kate Shepherd, Marisa Clifford, Tom Mackay, Krista Wegener, Thomas Benski, Isabel Davis y Tim O’Shea, con los mezcladores de sonido ganadores de un Oscar® James Mather (Top Gun: Maverick, Belfast) y Tarn Willers (Zona de interés), junto con el director de fotografía Haris Zambarloukos (Belfast, Beetle Juice Beetle Juice) y los editores George Cragg y Martina Zamolo al frente del equipo técnico creativo.

Tráiler oficial subtitulado de Oasis: Don’t Look Back in Anger

En pocas palabras

  • Disney+ estrena la película documental "Oasis: Don't Look Back in Anger" en cines y salas IMAX a partir del 10 de septiembre.
  • El filme narra la esperada gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ’25, con acceso exclusivo a ensayos y backstage.
  • La producción incluye las primeras entrevistas conjuntas de los hermanos Gallagher en más de 25 años y explora el impacto cultural de la banda.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Oasis Disney película
Notas relacionadas
Los Jonas Brothers vuelven en "Camp Rock 3", la esperada nueva película en Disney+
Star Wars: The Mandalorian and Grogu llega a Disney+ y es la película más esperada
Ni en la serie, ni los medios: quiénes son Marilina, Marito y Raúl los tres hermanos de Sofía Gala

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar