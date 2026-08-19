Oasis revela el tráiler de Don't Look Back in Anger, la película sobre el regreso de Liam y Noel Gallagher

Ya está disponible un nuevo tráiler de Oasis: Don't Look Back in Anger, el esperado documental que sigue el reencuentro de la legendaria banda británica Oasis. Disney+ presenta un estreno especial en cines de la película original de Hulu, que se estrenará en cines y salas IMAX® de Latinoamérica el 10 de septiembre. El documental, de Magna Studios y Sony Music Vision, ha sido creado por el escritor, productor y director nominado al BAFTA y al Óscar® Steven Knight (Peaky Blinders y Mil Golpes) y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace (LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos, Nos vemos en el baño).