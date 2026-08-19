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Por qué cada vez más gente envuelve sus tarjetas en papel aluminio

La práctica se volvió tema de conversación por una razón concreta: busca reducir el riesgo de lecturas no autorizadas en tarjetas contactless, una preocupación cada vez más habitual en espacios concurridos.

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Por qué cada vez más gente envuelve sus tarjetas en papel aluminio. (Imagen ilustrativa)
Por qué cada vez más gente envuelve sus tarjetas en papel aluminio. (Imagen ilustrativa)

En los últimos años, pagar acercando una tarjeta al posnet se volvió un gesto cotidiano. La tecnología contactless simplificó compras, viajes y trámites, pero también abrió una conversación sobre seguridad: qué tan expuestos quedan los datos cuando una tarjeta puede comunicarse sin contacto físico con un lector.

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En ese contexto, una práctica casera empezó a circular con fuerza: envolver las tarjetas con papel aluminio. A primera vista puede parecer un truco improvisado, pero su lógica se apoya en un principio físico conocido y en una preocupación real: evitar que un lector externo pueda captar señales de radiofrecuencia sin que el usuario lo advierta.

Qué problema intenta evitar este método

Las tarjetas modernas suelen incorporar tecnologías como RFID o NFC, que permiten transmitir información a corta distancia. Gracias a eso, alcanza con acercarlas a un dispositivo compatible para concretar un pago o validar una operación. La comodidad es evidente: menos tiempo, menos contacto y una experiencia más ágil.

El punto débil aparece cuando esa misma capacidad de comunicación puede ser aprovechada por terceros. Una de las técnicas mencionadas en torno a este riesgo es el skimming inalámbrico: el uso de lectores ocultos o no autorizados para intentar captar datos de una tarjeta sin necesidad de tocarla.

Según se advierte habitualmente sobre este tipo de fraude, las situaciones de mayor exposición pueden darse en lugares con mucha circulación de personas, donde la cercanía física pasa inadvertida. Transporte público, aeropuertos y centros comerciales son ejemplos de espacios en los que alguien podría acercar un dispositivo lector sin llamar demasiado la atención.

Cómo actúa el papel aluminio

La explicación detrás de este recurso tiene que ver con la llamada jaula de Faraday. Se trata de una barrera conductora capaz de bloquear o atenuar campos electromagnéticos. El papel aluminio, por ser un material conductor, puede funcionar como una capa que dificulta el paso de determinadas ondas de radio.

Aplicado a una tarjeta, el envoltorio busca impedir que la señal usada por los sistemas contactless salga o ingrese con normalidad. En términos simples: si la tarjeta queda aislada, un lector externo tendría más dificultades para comunicarse con ella y acceder a la información que transmite cuando está activa.

La frecuencia habitualmente asociada a estos sistemas es 13,56 MHz. Por eso, la idea del aluminio es crear una barrera física que bloquee esa comunicación. No se trata de un accesorio sofisticado, sino de una alternativa de bajo costo frente a productos diseñados específicamente para el mismo fin, como billeteras o fundas con protección RFID.

Una ayuda, no una solución única

Que el método sea simple no significa que convenga depositar toda la seguridad financiera en él. El envoltorio puede ser útil como medida adicional, pero no reemplaza hábitos básicos de prevención. La protección más sólida combina varias prácticas: estar atento a los movimientos de la cuenta, usar aplicaciones oficiales y activar alertas de consumo cuando estén disponibles.

También es importante entender que el papel aluminio funciona como una barrera solo mientras la tarjeta está cubierta. Para usarla, el usuario deberá retirarla del envoltorio o de la protección que esté utilizando. Por eso, más que una solución definitiva, se presenta como un recurso para reducir exposición en momentos de traslado o permanencia en lugares concurridos.

El interés que despertó este truco refleja una tendencia más amplia: la búsqueda de herramientas simples para cuidar datos personales y financieros en la vida diaria. En un escenario en el que los pagos sin contacto ya forman parte de la rutina, cualquier medida de bajo costo que ayude a reforzar la seguridad termina ganando visibilidad.

En pocas palabras

  • Papel aluminio: Protege tarjetas contactless del skimming inalámbrico al bloquear señales de radiofrecuencia.
  • Jaula de Faraday: El aluminio actúa como barrera conductora, impidiendo la comunicación no autorizada con las tarjetas.
  • Medida complementaria: El método es útil como protección adicional en lugares concurridos, pero no reemplaza hábitos básicos de seguridad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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