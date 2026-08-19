Por qué cada vez más gente envuelve sus tarjetas en papel aluminio

Según se advierte habitualmente sobre este tipo de fraude, las situaciones de mayor exposición pueden darse en lugares con mucha circulación de personas, donde la cercanía física pasa inadvertida. Transporte público, aeropuertos y centros comerciales son ejemplos de espacios en los que alguien podría acercar un dispositivo lector sin llamar demasiado la atención.

Cómo actúa el papel aluminio

La explicación detrás de este recurso tiene que ver con la llamada jaula de Faraday. Se trata de una barrera conductora capaz de bloquear o atenuar campos electromagnéticos. El papel aluminio, por ser un material conductor, puede funcionar como una capa que dificulta el paso de determinadas ondas de radio.

Aplicado a una tarjeta, el envoltorio busca impedir que la señal usada por los sistemas contactless salga o ingrese con normalidad. En términos simples: si la tarjeta queda aislada, un lector externo tendría más dificultades para comunicarse con ella y acceder a la información que transmite cuando está activa.

La frecuencia habitualmente asociada a estos sistemas es 13,56 MHz. Por eso, la idea del aluminio es crear una barrera física que bloquee esa comunicación. No se trata de un accesorio sofisticado, sino de una alternativa de bajo costo frente a productos diseñados específicamente para el mismo fin, como billeteras o fundas con protección RFID.

Una ayuda, no una solución única

Que el método sea simple no significa que convenga depositar toda la seguridad financiera en él. El envoltorio puede ser útil como medida adicional, pero no reemplaza hábitos básicos de prevención. La protección más sólida combina varias prácticas: estar atento a los movimientos de la cuenta, usar aplicaciones oficiales y activar alertas de consumo cuando estén disponibles.

También es importante entender que el papel aluminio funciona como una barrera solo mientras la tarjeta está cubierta. Para usarla, el usuario deberá retirarla del envoltorio o de la protección que esté utilizando. Por eso, más que una solución definitiva, se presenta como un recurso para reducir exposición en momentos de traslado o permanencia en lugares concurridos.

El interés que despertó este truco refleja una tendencia más amplia: la búsqueda de herramientas simples para cuidar datos personales y financieros en la vida diaria. En un escenario en el que los pagos sin contacto ya forman parte de la rutina, cualquier medida de bajo costo que ayude a reforzar la seguridad termina ganando visibilidad.