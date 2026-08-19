Un nene de 2 años llevó un extraño paquete al jardín y la docente descubrió su peligroso contenido

La mujer finalmente quedó detenida y a disposición de la Justicia. Sus dos hijos, de 2 y 3 años, quedaron bajo el cuidado de su abuela.

El hallazgo que sorprendió a las docentes

El episodio ocurrió el pasado martes, cerca de las 12.30 del mediodía, en un centro infantil ubicado en barrio Ampliación Cabildo, en la capital cordobesa. La mujer había llevado al establecimiento a sus dos hijos: un nene de 2 años y una nena de 3, quienes concurrían a diferentes salas.

Poco después de que la madre se retirara comenzó la rutina habitual. Mientras una docente ayudaba al más chico a acomodarse, observó que tenía entre sus manos un monedero rosa y trataba de abrirlo.

La maestra decidió retirárselo para comprobar que no hubiera en su interior algún elemento peligroso. Cuando lo abrió, encontró una gran cantidad de pequeños envoltorios transparentes con un polvo blanco.

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una sustancia ilegal, desde la institución activaron el protocolo y dieron aviso a las autoridades y a la Policía.

El ministro Quinteros destacó la intervención de la trabajadora y advirtió sobre el riesgo que implicó que el paquete quedara al alcance de un chico de esa edad.

La madre volvió al jardín y pidió que le devolvieran el monedero

La secuencia tomó un giro todavía más llamativo cuando la madre regresó al establecimiento. Según el relato de las autoridades, la mujer buscó retirar a uno de los niños y, al enterarse de que las docentes tenían el monedero, exigió que se lo entregaran.

Quinteros aseguró en A24 que la mujer manifestó que aquello constituía su forma de obtener dinero para alimentar a sus hijos.

Las docentes, sin embargo, se negaron a devolverle el paquete. La mujer se retiró inicialmente con uno de los chicos y luego volvió acompañada por la abuela de los menores para buscar a la otra nena. Para ese momento, efectivos policiales ya se encontraban en el establecimiento. Las docentes la identificaron y la mujer terminó detenida.

Confirmaron que los 71 envoltorios contenían cocaína

Tras la intervención policial, personal especializado realizó las pruebas correspondientes sobre el material secuestrado. Los test confirmaron que la sustancia encontrada era cocaína y que había sido distribuida en 71 envoltorios.

La mujer quedó a disposición de la Justicia por una causa vinculada a la Ley 23.737 de Estupefacientes, mientras avanza la investigación para determinar el origen de la droga y las circunstancias en las que terminó en poder del menor.

El caso quedó bajo intervención del fuero especializado de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba.

“Imagínese si alguno de esos envoltorios hubiese llegado a la boca del menor”

Durante la entrevista con A24, Quinteros puso el foco especialmente en el peligro al que estuvieron expuestos los chicos. El funcionario planteó qué podría haber ocurrido si el nene hubiera abierto alguno de los envoltorios o si la sustancia hubiese quedado al alcance de otros menores dentro del establecimiento.

La rápida reacción de la docente evitó que los paquetes continuaran en manos del pequeño y permitió activar la intervención policial.

Tras la detención de la mujer, los dos hermanos quedaron bajo la guarda de su abuela, quien se hizo cargo de ellos.