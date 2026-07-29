El Turco Naim reveló el inesperado comentario que recibió tras su ruptura con Emilia Attias.

¿Se conoció el verdadero motivo detrás de la separación de Emilia Attias y El Turco Naim?

A casi dos años de su separación, Emilia Attias contó en el programa de Ángel de Brito en Bondi Live que el final de su relación de 19 años con el Turco Naim no tuvo escándalos, sino un proceso interno intenso y natural entre las dos partes: "Fue un proceso que me lo tomé muy tranquila, de las dos partes fue así. Fue muy natural, muy fluido, pero siento que nos tomamos mucho tiempo para cada paso", explicó, y agregó que con el tiempo empezaron a aparecer conflictos que fueron ganando peso hasta que decidió dar el paso final: "Es un terreno muy delicado darse cuenta de la valentía de hablar y de aceptar. Me costó muchísimo la decisión". Hoy, según contó, el vínculo entre ambos continúa desde otro lugar: " Somos familia de otra manera. Nos queremos mucho".