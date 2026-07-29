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El Turco Naim reveló el inesperado comentario que recibió tras su ruptura con Emilia Attias

El Turco Naim sorprendió a todos con una sincera confesión sobre el fin de su historia de amor con Emilia Attias.

29 jul 2026, 13:34
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El Turco Naim reveló el inesperado comentario que recibió tras su ruptura con Emilia Attias.

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El Turco Naim reveló el inesperado comentario que recibió tras su ruptura con Emilia Attias.

A más de dos años de su separación de Emilia Attias, El Turco Naim volvió a hablar sobre las repercusiones que tuvo el fin de su relación y sorprendió al revelar el llamativo comentario que le hizo un desconocido. Fue durante su visita al programa de José María Listorti en Blender, donde reflexionó con humor sobre los prejuicios que existen alrededor de las parejas.

En medio de la charla, el actor recordó una situación que vivió recientemente y que lo dejó completamente sorprendido: "El otro día me lo dijo un tipo: 'Estoy contento que te separaste'". Ante semejante confesión, Naim contó cuál fue su reacción: "Le digo: '¿Bueno, porque me ves mejor?'. Y me respondió: 'No, porque te odiaba porque estabas con esa chica tan linda'", relató entre risas.

A partir de esa anécdota, Listorti recordó que otros colegas también atravesaron situaciones similares, como Martín Campilongo (Campi) y Denise Dumas: "Si no fuese porque son famosos ni en pedo se ganaban esas minas", señaló el conductor al mencionar el tipo de comentarios que suelen circular.

Lejos de mostrarse molesto, el Turco Naim aprovechó para reflexionar sobre esa mirada: "Con esa idea no podés estar con nadie. Tenés un auto y es algo como: 'Mirá el auto que tenés, y yo tengo que andar ahí, tengo que trabajar'", expresó, cuestionando las comparaciones y los prejuicios que muchas veces aparecen frente a los logros o las relaciones de otras personas. Con su habitual sentido del humor, el actor dejó una reflexión sobre la envidia y los estereotipos que suelen instalarse en torno a las parejas mediáticas.

¿Se conoció el verdadero motivo detrás de la separación de Emilia Attias y El Turco Naim?

A casi dos años de su separación, Emilia Attias contó en el programa de Ángel de Brito en Bondi Live que el final de su relación de 19 años con el Turco Naim no tuvo escándalos, sino un proceso interno intenso y natural entre las dos partes: "Fue un proceso que me lo tomé muy tranquila, de las dos partes fue así. Fue muy natural, muy fluido, pero siento que nos tomamos mucho tiempo para cada paso", explicó, y agregó que con el tiempo empezaron a aparecer conflictos que fueron ganando peso hasta que decidió dar el paso final: "Es un terreno muy delicado darse cuenta de la valentía de hablar y de aceptar. Me costó muchísimo la decisión". Hoy, según contó, el vínculo entre ambos continúa desde otro lugar: " Somos familia de otra manera. Nos queremos mucho".

     

 

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