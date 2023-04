El llamativo posteo Valentino, el hijo de 17 años de Wanda Nara y Maxi López, tras su debut en River  

Valentino juega con el número 9 en la espalda y es compañero nada mas que de Bastián Demichelis, el hijo del entrenador de la primera de River y Evangelina Anderson.

“Lions will eventually find a way to eat their prey. And I’m a lion who will find a way to score”, publicó Valentino en su cuenta de Instagram tras el duelo ante Lanús.

La frase traducida al español quiere decir: “Los leones eventualmente encontrarán una manera de comerse a sus presas. Y soy un león que encontrará la manera de anotar”. Con esto, el hijo de Maxi advirtió que si bien no convirtió goles está con hambre de hacerlo y que una vez que comience no parara.

image.png

El profundo significado del nombre que eligieron Daniela Christiansson y Maxi López para su hija

Hace apenas tres días que Daniela Christiansson y Maxi López recibieron a su primera hija, Elle, y como no podía ser de otra manera el nombre elegido por la pareja tiene un significado súper especial que ella acaba de revelar a través de sus redes sociales.

"Es un nombre femenino francés que se pronuncia EL. Es de origen hebreo y griego, y significa rayo de sol", detalló en su cuenta de Instagram la modelo sueca.

"Está relacionado con el griego Elaine, del mismo significado y el nombre hebreo Eleanor, que significa 'dios es mi luz'. Es así que el nombre a menudo se asocia con el brillo y la luminosidad", sumó más información.

"Elle recuerda a una mujer joven fuerte, segura de sí misma y radiante", finalizó tras recibir el alta de la clínica donde no sólo celebraron la llegada de la niña sino que, además, durante su estadía festejaron también los 40 años del ex futbolista.

"Going home" (Yendo a casa), escribió Daniela en sus redes junto a emojis de emoción para celebrar el alta y la nueva etapa que comenzarán como familia de tres en su hogar.