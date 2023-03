Nació Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson: la primera foto de la bebé

"Bienvenida al mundo, Elle", escribió Daniela al lado de una foto en donde se ve la manito de la recién nacida.

Maxi, que ya es padre de Valentino, Constantino y Benedicto, de su matrimonio con Wanda Nara, replicó la dulce imagen en sus stories de Instagram.

Maxi López y Daniela Christiansson

Daniela Christiansson reveló qué es lo que menos le gusta de Maxi López

Daniela Christiansson está en pareja con Maxi López hace más de ocho años y en pocas semanas cumplirán el sueño de formar una familia con la llegada del primer bebé.

En una entrevista con la revista ¡Hola!, la modelo sueca reveló que hay un aspecto en la personalidad del ex futbolista de Barcelona y River Plate que no le gusta. Y lo dijo sin vueltas.

"Lo que menos me gusta es que es de Aries, muy orgulloso y de llevar la contra", expresó la rubia en charla con el citado medio.

Y además destacó los aspectos positivos del ex de Wanda Nara: "Me enamora que siempre me hace reír, él es hermoso, y sigo sintiendo la misma magia después de casi nueve años. Es muy especial...".

"Es una persona muy buena, generosa y me apoya en todo. También me gusta cómo se hizo de abajo con su carrera”, destacó Daniela Christiansson sobre Maxi López.