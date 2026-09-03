El misterio que esconden las Islas Malvinas: una investigación argentina apunta a un gran descubrimiento

Pero la historia no termina allí. La antigüedad estimada de la formación coincide aproximadamente con uno de los momentos más dramáticos de la historia de la vida: la extinción masiva del Pérmico-Triásico, conocida popularmente como la “Gran Mortandad”.

La conexión entre ambos acontecimientos es, precisamente, uno de los aspectos que vuelve tan intrigante a esta investigación.

El misterio de las Islas Malvinas comenzó con mapas geofísicos

La búsqueda de respuestas no nació recientemente. El trabajo de Rocca se remonta a 2002, cuando comenzó a profundizar investigaciones y análisis geofísicos que ya habían despertado interés en el ámbito científico.

Entre los antecedentes se encontraban estudios vinculados al científico estadounidense Michael Rampino, que había trabajado sobre distintas hipótesis relacionadas con grandes impactos y transformaciones planetarias.

Sin embargo, uno de los elementos que permitió avanzar en la investigación fue mucho más concreto: un mapa de anomalías gravimétricas elaborado en 1997 por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

Los mapas de este tipo permiten observar variaciones en el campo gravitatorio terrestre. Estas diferencias pueden estar relacionadas con cambios en la composición, densidad y estructura de las rocas que se encuentran debajo de la superficie.

En la región estudiada apareció una formación circular de enormes dimensiones.

Para los investigadores, aquel patrón resultaba particularmente interesante porque no se trataba simplemente de una irregularidad aislada. La disposición de las anomalías podía interpretarse como una estructura de grandes proporciones enterrada debajo del fondo oceánico.

El desafío consistía entonces en determinar qué fenómeno podía haber producido una marca semejante.

Una estructura de 250 kilómetros bajo el lecho marino

La dimensión propuesta para esta posible estructura es uno de los aspectos que más impacto genera.

Los análisis apuntan a un diámetro cercano a los 250 kilómetros, una escala extraordinaria incluso cuando se la compara con grandes estructuras de impacto conocidas en otras partes del planeta.

Uno de los ejemplos más famosos es Chicxulub, la estructura ubicada en la península de Yucatán, México, asociada al impacto que ocurrió hace unos 66 millones de años y que suele vincularse con la extinción de los dinosaurios no avianos.

La estructura investigada cerca de Malvinas sería, según esta hipótesis, mucho más antigua.

Su posible edad ronda los 252 millones de años, un período crucial porque corresponde al límite entre el Pérmico y el Triásico.

La coincidencia temporal es lo que convirtió una anomalía geofísica en una pregunta científica mucho más ambiciosa: ¿pudo un gigantesco impacto haber contribuido a desencadenar o agravar una de las mayores crisis biológicas de la historia terrestre?

Por ahora, la respuesta permanece abierta.

La “Gran Mortandad”, una de las mayores catástrofes de la Tierra

Para comprender por qué el supuesto cráter resulta tan relevante, hay que retroceder cientos de millones de años.

Al final del período Pérmico ocurrió una extinción masiva de proporciones excepcionales. El fenómeno es conocido como extinción Pérmico-Triásico y también recibió el nombre de “Gran Mortandad”.

Las estimaciones científicas indican que desapareció alrededor del 90% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres.

La magnitud de aquella crisis fue tan grande que modificó profundamente los ecosistemas del planeta.

Numerosos grupos de organismos desaparecieron y las comunidades que sobrevivieron tuvieron que atravesar un proceso de recuperación que se extendió durante un período muy prolongado.

Las causas de esta extinción todavía son objeto de investigación. Una de las explicaciones más aceptadas apunta a intensos episodios de vulcanismo, particularmente vinculados con las Traps Siberianas, que habrían provocado enormes emisiones de gases y alteraciones climáticas.

En ese contexto, cualquier evidencia de un gran impacto ocurrido en una fecha cercana adquiere una importancia especial.

No significa que el supuesto cráter explique por sí solo la extinción. La existencia de una coincidencia temporal no demuestra una relación causal. Precisamente por eso, la posible estructura ubicada cerca de Malvinas requiere investigaciones adicionales.

Dos señales geofísicas alimentan la hipótesis del impacto

La teoría no se basa únicamente en la forma circular observada en los mapas.

Los investigadores identificaron diferentes señales geofísicas que, interpretadas en conjunto, podrían ser compatibles con una estructura generada por un impacto de enorme energía.

Uno de los elementos centrales es un anillo gravimétrico de aproximadamente 250 kilómetros de diámetro.

En el centro aparece además una señal magnética con características diferentes de las observadas en el anillo exterior.

Este tipo de configuración es relevante porque un impacto gigantesco puede alterar profundamente las rocas del subsuelo. La presión y la temperatura generadas en cuestión de segundos pueden producir deformaciones, fracturas y modificaciones mineralógicas.

En otras palabras, la huella de un impacto puede permanecer mucho tiempo después de que desaparezca el cráter visible en la superficie.

Y eso es especialmente importante en este caso, porque la estructura propuesta no se encuentra expuesta.

Está escondida bajo el fondo marino.

La extraña “Rosa de las Malvinas”

Otro de los elementos que aparece en la investigación es una anomalía magnética bautizada como “Rosa de las Malvinas” debido a la particular configuración que presenta en los mapas.

La forma visual de la anomalía recuerda a una especie de rosa de los vientos.

Más allá de su denominación, lo verdaderamente importante desde el punto de vista científico es la señal magnética que representa.

Las mediciones magnéticas permiten estudiar determinadas características de las rocas del subsuelo y detectar alteraciones que no son visibles desde la superficie.

En una estructura producida por un impacto de grandes dimensiones, las rocas pueden sufrir transformaciones debido a las enormes presiones involucradas.

Por eso, la presencia conjunta de anomalías gravimétricas y magnéticas se convirtió en uno de los argumentos utilizados para sostener la hipótesis.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre encontrar señales compatibles con una explicación y demostrar que esa explicación es correcta.

Y allí aparece el principal obstáculo de esta investigación.

Por qué el supuesto cráter de Malvinas todavía no fue confirmado

El gran interrogante es relativamente sencillo de formular: ¿qué hay exactamente debajo del fondo marino?

Hasta el momento, la hipótesis no cuenta con la evidencia física definitiva que permitiría cerrar el debate.

Para confirmar de manera contundente que se trata de un cráter de impacto sería necesario acceder a las rocas situadas en profundidad mediante perforaciones geológicas.

Los investigadores podrían buscar allí minerales y estructuras microscópicas características de los impactos de altísima energía.

Ese tipo de evidencia es fundamental.

Las imágenes geofísicas permiten reconstruir estructuras y detectar anomalías, pero una muestra directa puede ofrecer información mucho más precisa sobre la historia del subsuelo.

Por ejemplo, determinados minerales pueden registrar condiciones extremas de presión y temperatura. También pueden encontrarse fracturas y deformaciones que aporten información sobre el acontecimiento que las produjo.

Sin esas muestras, la estructura continúa siendo una hipótesis respaldada por indicios geofísicos, pero no una estructura de impacto definitivamente demostrada.

El enorme desafío de investigar el fondo del Atlántico Sur

Obtener muestras de una estructura semejante no es una tarea sencilla.

La investigación requiere equipamiento especializado, embarcaciones científicas, sistemas de perforación y una campaña logística de gran complejidad.

A esto se suma la profundidad y extensión de la zona que debería ser estudiada.

Las investigaciones geológicas submarinas de gran escala requieren inversiones considerables y una planificación que puede extenderse durante años.

En el caso de la estructura próxima a las Malvinas, la falta de financiamiento suficiente aparece como uno de los principales obstáculos para avanzar hacia una comprobación definitiva.

Mientras tanto, los datos disponibles continúan alimentando el debate entre quienes consideran que las señales son compatibles con un impacto gigantesco y quienes entienden que todavía es necesario reunir más evidencia antes de establecer una conclusión.

Una investigación que podría cambiar la historia geológica de la región

Si futuras perforaciones confirmaran que efectivamente existe un cráter de impacto de unos 250 kilómetros, las consecuencias científicas serían enormes.

En primer lugar, permitiría identificar una estructura de dimensiones excepcionales que hasta ahora permanece oculta bajo el Atlántico Sur.

Pero el hallazgo también podría aportar información sobre la evolución geológica de la región y sobre los procesos que modificaron el planeta durante el Pérmico.

La posible conexión con la Gran Mortandad sería otro capítulo especialmente importante.

Los científicos podrían analizar las rocas asociadas al supuesto impacto y determinar con mayor precisión su antigüedad. A partir de allí sería posible comparar esa fecha con otros acontecimientos geológicos registrados en el planeta.

De esa manera, se podría evaluar si el impacto ocurrió realmente en el período crítico o si la coincidencia temporal es solamente aparente.

Un misterio que permanece bajo el océano

Por ahora, el supuesto “Cráter de Impacto Malvinas” continúa siendo una de esas historias científicas en las que las preguntas superan a las respuestas.

Los mapas muestran anomalías llamativas. La estructura propuesta tiene dimensiones extraordinarias. La señal magnética presenta características particulares y la antigüedad estimada coincide con uno de los momentos más dramáticos de la historia de la Tierra.

Pero falta la pieza que podría transformar una hipótesis en una conclusión: una muestra física de las rocas situadas debajo del fondo marino.

Hasta que esa evidencia aparezca, la estructura seguirá siendo objeto de investigación.

Lo que sí está claro es que el Atlántico Sur todavía guarda secretos geológicos capaces de modificar nuestra comprensión del pasado.

A cientos de millones de años de distancia, una huella que podría haber sido producida por un impacto extraterrestre permanece escondida bajo el océano, esperando que una nueva campaña científica permita llegar hasta ella.

Y si algún día una perforación logra atravesar las capas superiores y recuperar las rocas del corazón de esa gigantesca anomalía, la historia podría dar un giro inesperado: aquello que durante décadas apareció solamente como una extraña señal en un mapa podría convertirse en la evidencia tangible de uno de los mayores impactos registrados en la historia geológica de la Tierra.