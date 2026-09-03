Antes de la cadena nacional por Malvinas, Milei viajó a Chile para reunirse con Kast

Finalizada su exposición, Milei mantendrá un encuentro con Sarah Rogers, secretaria de Estado adjunta para la Diplomacia Pública de Estados Unidos.

Reunión con José Antonio Kast

La agenda continuará al mediodía con una reunión bilateral entre Milei y Kast. El encuentro se desarrollará en medio de la reciente tensión diplomática que se generó entre Argentina y Chile a partir de las declaraciones realizadas por Valverde.

Tras esa actividad, el presidente emprenderá el regreso al país. La partida desde Santiago de Chile está prevista para las 13:30 y su arribo a la Argentina para las 15:30.

(Foto: captura de pantalla)

El mensaje por Malvinas

Luego de regresar a Buenos Aires, Milei dedicará parte de la tarde a la preparación de un mensaje que será difundido por cadena nacional a las 21.

Desde el Gobierno indicaron que la cuestión Malvinas será el eje central del discurso. La decisión se conoce después de las declaraciones de Donald Trump, quien manifestó que podría "revisar su postura" respecto de la soberanía de las islas.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó la realización de la cadena nacional, aunque evitó anticipar detalles sobre su contenido.