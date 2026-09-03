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Boca está en cuartos: la palabra de Arruabarrena sobre Montero y la revelación sobre la lesión de Paredes

Arruabarrena valoró el pase de Boca a cuartos de la Copa Argentina, elogió al héroe Montero y llevó tranquilidad por Paredes.

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Boca está en cuartos: la palabra de Arruabarrena sobre Montero y la revelación sobre la lesión de Paredes

Boca Juniors consiguió el pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina luego de superar a Vélez Sarsfield en la definición por penales en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, tras haber igualado 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. Tras consumarse el triunfo desde los doce pasos, el entrenador Rodolfo Arruabarrena analizó las alternativas del choque en conferencia de prensa, donde repasó el desgaste físico de sus dirigidos, realizó un análisis crítico sobre pasajes puntuales del juego y destacó las actuaciones individuales.

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En diálogo con los medios, el director técnico valoró el rendimiento global de su equipo pese al equilibrio de las acciones: “La verdad que creo que merecimos un poco más. Era un partido difícil, es un equipo bien trabajado. Nosotros fuimos a buscarlo, tuvimos nuestras opciones”. Asimismo, remarcó la respuesta de los futbolistas frente a la seguidilla de compromisos: “No se nota la seguidilla de partidos, la verdad que los chicos están respondiendo físicamente y me pongo contento en ese sentido”.

Qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre la molestia física de Leandro Paredes

La salida prematura de Leandro Paredes encendió las alarmas en el simpatizante xeneize. Sin embargo, el estratega se encargó de llevar calma respecto al estado de salud del volante central: “Tuvo un aviso y es inteligente. Hizo la seña y salió, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Hubo situaciones en las que tuvo que defender, y se siente. Lleva muchos partidos”.

En esa línea de análisis individual, el entrenador dedicó palabras de consideración hacia Alan Velasco, quien ocupó el puesto vacante tras la lesión de Tomás Aranda. “Hoy Alan jugó un gran partido. Tiene muchas ganas. Es resistido, pero con el tiempo va a cambiar esa resistencia que tiene con este tipo de partidos. Te lleva al palo a palo”, aseveró el DT respecto al rendimiento del atacante.

Por qué fue clave Álvaro Montero en los penales según el DT de Boca

Al momento de evaluar la instancia decisiva desde los doce pasos, el Vasco puso el foco en la trascendencia de Álvaro Montero, quien detuvo dos disparos en la serie. “Es un arquero que, en esos momentos, se agranda más de lo grande que es. Pateamos bien y pasamos. Los penales son jerarquía, tranquilidad y paciencia. Felicito a mis jugadores”, remarcó el entrenador al destacar la solidez del guardameta.

Por otra parte, Arruabarrena no ocultó su autocrítica sobre una jugada al cierre del cotejo que pudo significar la eliminación del conjunto de la Ribera a través de una pena máxima a favor de la entidad de Liniers: “De la última jugada tenemos mucho que aprender. Hay que tener cuidado con estas contras, ellos se encontraron con un penal. Por suerte para nosotros lo fallaron, es esa cuota de suerte que tenés que tener. Es una jugada aislada, pero es una situación que se repite por ir a buscar. El rival juega y encuentra espacios que no tendría que encontrar”.

Sobre el cierre del encuentro con los periodistas, el técnico extendió un agradecimiento al público presente en la provincia de Córdoba (“Tenemos una historia que muchas veces se respeta. Hoy éramos locales, y el hincha de Boca se hace sentir”) y dejó un mensaje pensando en lo que se avecina en el calendario oficial: “Obviamente que es una alegría, pero tenemos un septiembre muy cargadito de partidos”.

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