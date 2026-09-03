Boca está en cuartos: la palabra de Arruabarrena sobre Montero y la revelación sobre la lesión de Paredes

Por qué fue clave Álvaro Montero en los penales según el DT de Boca

Al momento de evaluar la instancia decisiva desde los doce pasos, el Vasco puso el foco en la trascendencia de Álvaro Montero, quien detuvo dos disparos en la serie. “Es un arquero que, en esos momentos, se agranda más de lo grande que es. Pateamos bien y pasamos. Los penales son jerarquía, tranquilidad y paciencia. Felicito a mis jugadores”, remarcó el entrenador al destacar la solidez del guardameta.

Por otra parte, Arruabarrena no ocultó su autocrítica sobre una jugada al cierre del cotejo que pudo significar la eliminación del conjunto de la Ribera a través de una pena máxima a favor de la entidad de Liniers: “De la última jugada tenemos mucho que aprender. Hay que tener cuidado con estas contras, ellos se encontraron con un penal. Por suerte para nosotros lo fallaron, es esa cuota de suerte que tenés que tener. Es una jugada aislada, pero es una situación que se repite por ir a buscar. El rival juega y encuentra espacios que no tendría que encontrar”.

Sobre el cierre del encuentro con los periodistas, el técnico extendió un agradecimiento al público presente en la provincia de Córdoba (“Tenemos una historia que muchas veces se respeta. Hoy éramos locales, y el hincha de Boca se hace sentir”) y dejó un mensaje pensando en lo que se avecina en el calendario oficial: “Obviamente que es una alegría, pero tenemos un septiembre muy cargadito de partidos”.