Sartenes: cómo elegir la mejor para cocinar y cuáles requieren más cuidados

En cuanto a su interacción con los alimentos, el aluminio sin recubrimiento puede reaccionar con ingredientes de elevada acidez, como las preparaciones a base de tomate. Esto puede provocar una transferencia del metal hacia los alimentos y alterar las características de la preparación.

De acuerdo con el análisis de Carbajal, el uso cotidiano de un sartén de aluminio convencional aportaría alrededor de 3,5 miligramos de aluminio al día, una cantidad menor frente a los aproximadamente 20 miligramos que se incorporan diariamente a través de los propios alimentos.

Distintos informes plantearon una posible relación entre la exposición al aluminio y enfermedades como el Alzheimer. Sin embargo, el análisis señala que no existe evidencia científica concluyente que confirme ese vínculo.

Por este motivo, se recomienda evitar el uso de aluminio expuesto en preparaciones con alta acidez.

Aluminio anodizado: una alternativa más resistente

El aluminio anodizado se obtiene mediante un proceso electroquímico que genera sobre el metal una capa protectora de óxido de aluminio.

Esta superficie es químicamente inerte y funciona como una barrera que evita la liberación del metal hacia los alimentos. Además, conserva una buena conductividad térmica y ofrece mayor resistencia frente a rayones y desgaste.

Los sartenes de este material suelen reconocerse por su color oscuro y superficie lisa, además de requerir un mantenimiento relativamente sencillo.

Sartenes de acero inoxidable: ¿por qué convienen?

El acero inoxidable se fabrica a partir de una aleación de hierro con elementos como cromo y níquel. Es valorado por su durabilidad, resistencia y baja interacción con los alimentos.

Una de sus principales limitaciones es su baja conductividad térmica, que puede generar una distribución irregular del calor y la aparición de puntos calientes.

Para mejorar este aspecto, algunos fabricantes incorporan en la base discos de aluminio o cobre, mientras que otros agregan recubrimientos cerámicos en el interior para aportar propiedades antiadherentes.

El acero inoxidable resulta especialmente apropiado para frituras y sellado de alimentos. Sin embargo, requiere cierta técnica para evitar que las preparaciones se adhieran a la superficie y puede demandar una limpieza más cuidadosa.

Entre sus principales ventajas se encuentran la durabilidad, resistencia estructural y baja reactividad química.

Sartenes de hierro fundido: gran retención de calor y larga vida útil

El hierro fundido es uno de los materiales clásicos de la cocina y se caracteriza por su gran espesor, peso y resistencia.

Debido a su masa, tarda más tiempo en alcanzar la temperatura de cocción. Una vez caliente, tiene una elevada capacidad para retener y distribuir el calor de manera uniforme.

Por sus características, resulta especialmente adecuado para sellar carnes, hamburguesas y otras proteínas, además de mantener estable la temperatura del aceite durante frituras profundas.

Otra particularidad es que puede transferir pequeñas cantidades de hierro a los alimentos, lo que incrementa el aporte de este mineral en las preparaciones.

El mantenimiento que necesita el hierro fundido

Los sartenes de hierro fundido pueden encontrarse precurados o sin curar. En ambos casos requieren un mantenimiento periódico para conservar la capa protectora y evitar la oxidación.

Los modelos esmaltados no necesitan el mismo proceso de curado, aunque presentan el riesgo de que el esmalte se desprenda ante determinados golpes o daños.

Una de las principales recomendaciones para conservar el hierro fundido es no dejarlo en remojo. Los pequeños poros de la superficie pueden permitir el contacto del hierro con el agua y el oxígeno, lo que favorece una oxidación rápida.

Entre sus ventajas se encuentran su larga vida útil y excelente retención térmica. Como contrapartida, es un material muy pesado, tarda en calentarse y requiere cuidados específicos para evitar la oxidación.

Sartenes de acero al carbono: ¿convienen?

El acero al carbono es utilizado con frecuencia en cocinas profesionales y establecimientos gastronómicos. Comparte varias características con el hierro fundido, especialmente en cuanto a la retención y distribución del calor.

La diferencia principal está en su estructura: es más liviano y se calienta con mayor rapidez.

Al igual que el hierro fundido, no ofrece una superficie antiadherente de fábrica. Por eso necesita procesos de curado y un secado cuidadoso después de su utilización para mantener la protección y evitar la humedad y la oxidación.

Sartenes de cobre: máximo control de la temperatura

El cobre se caracteriza por su extraordinaria capacidad para conducir el calor. Su principal particularidad es la rapidez con la que responde a los cambios de temperatura, ya que permite calentar y enfriar la superficie casi de manera inmediata.

Esta característica resulta especialmente útil en preparaciones que requieren un control preciso, como salsas delicadas, salteados a fuego alto, pescados, mariscos y fundición de azúcar.

La mayoría de los fabricantes establece límites para su utilización en el horno, que suelen ubicarse alrededor de los 230 °C.

El cobre puro es altamente reactivo y no debe entrar en contacto directo con los alimentos. Por este motivo, los sartenes de cobre suelen incorporar un revestimiento interior de materiales más estables, como estaño o acero inoxidable.

Su principal ventaja es el control de la temperatura. Entre sus limitaciones se encuentra la posibilidad de que el cobre se deforme o se abolle con golpes, debido a que es un metal relativamente blando. Además, el deterioro del revestimiento interior requiere especial atención.

Sartenes antiadherentes: fáciles de usar, pero sensibles al calor y a los rayones

Los sartenes con recubrimiento antiadherente de politetrafluoroetileno (PTFE), conocido popularmente como teflón, son habituales en los hogares porque permiten cocinar con cantidades muy pequeñas o nulas de grasa y facilitan la limpieza.

La base suele estar fabricada con aluminio, mientras que el recubrimiento proporciona la superficie antiadherente.

El principal punto débil es la sensibilidad del recubrimiento a los daños mecánicos. Los utensilios metálicos pueden rayar la superficie y deteriorar la capa antiadherente, por lo que se recomienda evitar su utilización.

Qué ocurre con el teflón cuando aumenta demasiado la temperatura

A las temperaturas habituales de cocción, el recubrimiento antiadherente se considera seguro. Sin embargo, cuando la temperatura se aproxima a los 260 °C, el PTFE comienza a sufrir degradación térmica y puede liberar gases perjudiciales para la salud respiratoria.

También es importante diferenciar el PTFE del PFOA (ácido perfluorooctanoico).

El PFOA no formaba parte de la superficie final del sartén, sino que se utilizaba como auxiliar industrial durante el proceso de fabricación. La exposición prolongada a residuos industriales de este compuesto presentes en fuentes de agua potable fue asociada con distintos efectos sobre la salud, entre ellos determinados tipos de cáncer, alteraciones hormonales y daños hepáticos.

A partir de 2013, la industria de fabricación de sartenes eliminó de manera generalizada el uso de PFOA en sus procesos de producción.

Qué tener en cuenta antes de comprar una sartén

Además del material, existen otros aspectos que conviene revisar antes de elegir un sartén. El análisis recomienda evaluar físicamente el producto antes de comprarlo, en lugar de adquirirlo sin haberlo manipulado.

Uno de los primeros puntos es observar la unión entre el mango y el cuerpo del sartén. Es necesario comprobar si se trata de una única pieza estructural o si el mango está unido mediante remaches, tornillos u otros elementos. La primera alternativa ofrece una mayor resistencia a largo plazo.

También es importante sostener el sartén y comprobar su peso, balance y ergonomía. El peso aumentará considerablemente una vez que se incorporen los alimentos, por lo que este aspecto resulta relevante para el uso cotidiano.

Qué sartén elegir según el tipo de uso

La elección puede adaptarse al tipo de cocina y al mantenimiento que cada persona esté dispuesta a realizar:

Para una gran retención de calor: hierro fundido.

Para una cocción rápida y cotidiana: aluminio anodizado o acero inoxidable.

Para quienes pueden dedicar tiempo al mantenimiento: hierro fundido o acero al carbono.

Para quienes buscan el menor mantenimiento posible: acero inoxidable o antiadherente.

Para un control preciso de la temperatura: cobre.

Por último, cualquier sartén que presente rayaduras o desprendimiento evidente del recubrimiento antiadherente debe retirarse del uso, de acuerdo con las recomendaciones incluidas en el análisis.