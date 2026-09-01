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La mesa política definió cuándo planea tratar la reforma electoral en el Senado

La mesa política se concentró en delinear la estrategia que llevará esta semana el oficialismo al Congreso, pero también analizó los anuncios de Milei por Malvinas, los detalles de la visita del Papa y la presentación del Presupuesto 2027.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Karina Milei presidió la mesa política del Gobierno

Karina Milei presidió la mesa política del Gobierno, con la cuestión Malvinas y la visita del Papa en el centro de la agenda. (Foto: archivo).

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, condujo este martes la mesa política semanal del Gobierno, en otro encuentro que se caracterizó por un estricto hermetismo, sin foto oficial y con la agenda centrada en los anuncios que prepara por cadena nacional el presidente Javier Milei por el tema Malvinas, la visita del Papa León XIV y la presentación del Presupuesto nacional 2027.

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Según informó una fuente de la mesa política, en el encuentro no se habló de los proyectos por la crisis de morosidad de los argentinos que impulsan distintos sectores de la oposición y que empezarán a tratarse en comisiones este miércoles a las 13.30 en la Cámara de Diputados.

Fuentes cercanas al bloque de senadores de La Libertad Avanza confiaron a A24.com que el oficialismo buscará tratar la reforma electoral después del 15 de septiembre en comisión. La estrategia del gobierno será insistir con el proyecto de reforma completo y negociar en comisiones posibles cambios con la oposición.

Es que el Gobierno insiste en eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y rechaza los planteos de la oposición dialoguista de suspenderlas o transformarlas en no obligatorias, y de tratar por separado el proyecto de Ficha Limpia, que busca prohibir ser candidatos a individuos procesados o condenados por la justicia. Sin embargo, en el oficialismo reconocen que es una negociación difícil.

La cuestión Malvinas

Convocada por Karina Milei desde las 13, la mesa política se concentró en "analizar los detalles del mensaje que dará Milei por cadena nacional por el tema Malvinas". Fuentes del oficialismo anticiparon que será "muy positivo".

Además, Karina Milei brindó detalles de la organización de la visita del Papa León XIV, que tendrá lugar entre el 8 y el 11 de noviembre a la Argentina.

Por su parte, Martín Menem confirmó que el Gobierno enviará a Diputados, el 15 de septiembre, el proyecto de Presupuesto nacional 2027 que mantendrá la misma consigna de los anteriores: mantener el equilibrio fiscal.

Esta vez como ya había anticipado A24.com, Milei no asistirá al Congreso para presentar el proyecto de Presupuesto 2027, sino que será enviado directamente como el resto de los proyectos. Ingresará por mesa de entradas, y posteriormente irán funcionarios del equipo económico, a explicarlo.

Diputados trata una decena de proyectos de ley sobre la "morosidad" de los argentinos

En la reunión de Gabinete, Javier Milei insistió en desmentir que exista una crisis por el endeudamiento de las familias argentinas, la mesa política definió por la tarde la estrategia que llevará el oficialismo a Diputados.

Este miércoles desde las 13.30 se empezarán a tratar en la Comisión de Finanzas una decena de proyectos presentados por la oposición para aliviar el endeudamiento de las familias argentinas en créditos con bancos y billeteras virtuales, cuyos montos iniciales se multiplicaron por las altas tasas de interés.

La estrategia del oficialismo, que cuenta con el control de la presidencia de la comisión, es extender el debate lo más posible. Para eso convocó este miércoles a ocho invitados especiales a las reuniones informativas de la comisión de Finanzas.

Entre los asistentes se encuentran el economista y diputado Martín Tetaz, el consultor económico de la UBA y FMyA, Víctor Hugo Ruilova Quezada; el defensor adjunto del Pueblo de CABA, Arturo Pozzali; Osvaldo Giordano (IERAL); Jorge Colina economista de Idesa, Mariano Flores Vidal, ex director del BCRA; Pablo Curat, ex director del BCRA y Matías Huala (director Académico de la Certificación Avanzada en Fintech en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

Lo mismo hicieron en la Comisión de Discapacidad, donde se analizan distintos proyectos de la oposición: asistirán los funcionarios Alejandro Vilches (secretario nacional de Discapacidad); Esteban Giler (subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos) y Gianfranco Scigliano (subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos).

En tanto, en el Senado el oficialismo impulsará en tratamiento en comisiones los proyectos de ley que ya tienen media sanción de Diputados para las reformas del Banco Central y de Inocencia fiscal II.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Hermetismo en Casa Rosada: La mesa política definió la estrategia para el Congreso y analizó anuncios de Milei.
  • Agenda Oficial: Se discutieron los preparativos para el mensaje por Malvinas, la visita del Papa y el Presupuesto 2027.
  • Proyectos Pendientes: No se abordaron temas como la morosidad crediticia ni la reforma electoral con eliminación de PASO.
Resumen generado por Thinkindot AI
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