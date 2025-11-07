El nuevo ritual del Quini 6 que se volvió tendencia y vuelve millonarios a todos

A simple vista puede parecer una superstición más, pero lo impactante es que varios ganadores recientes del Quini 6 aseguran haber seguido este mismo ritual antes de convertirse en millonarios.

“Jugué con mis números de siempre, pero esa vez hice el ritual completo. No sé si fue coincidencia o energía, pero gané 2,5 millones”, contó un apostador de Rosario en una entrevista radial.

Otros aseguran que no se trata solo de suerte, sino de una forma de conectar la mente con la abundancia. Consultados por medios nacionales, algunos expertos en comportamiento y estadística señalaron que no existen pruebas matemáticas de que el ritual tenga efecto alguno sobre los resultados.

El Quini 6 volvió a despertar el entusiasmo y la ilusión de millones de argentinos que sueñan con convertirse en millonarios de un día para otro.

Desde que se popularizó el ritual, las agencias de lotería reportaron un incremento del 38% en la cantidad de apuestas en el Quini 6 durante las últimas tres semanas.

Entre el humor, la esperanza y la necesidad de creer en algo, miles de personas cada semana siguen el mismo proceso, convencidas de que esta vez sí, la suerte va a estar de su lado.

Y aunque muchos aún lo toman como una simple coincidencia, el hecho de que varios ganadores recientes reconozcan haberlo practicado solo aumenta el misterio y la fascinación.