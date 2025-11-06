Encontraron muerta a la influencer Bárbara Jankavski de los 31 años y sospechan lo peor

Para lograrlo, se sometió a 27 operaciones estéticas valuadas en más de 55 mil dólares, que incluían lifting facial, rinoplastias, implantes, liposucciones, marcación abdominal y retoques permanentes en labios y pómulos.

Días antes de morir, compartió fotos de su última intervención, con los ojos hinchados y marcas visibles. “Día 3 del lifting facial. ¡Mejorando demasiado rápido! ¡Cicatriz casi invisible!”, había escrito con optimismo en Instagram.

image

Sin embargo, una amiga que la acompañó en sus últimas horas declaró que “se había lastimado un ojo ese mismo día”, lo que encendió las alarmas de los investigadores.

Bárbara fue encontrada sin vida en la casa de un abogado, cuya identidad se mantiene en reserva. La mujer que estuvo con ella antes del fallecimiento aseguró que no notó nada extraño, aunque confirmó que la influencer “no se sentía bien” en las últimas horas.

La policía de San Pablo ordenó una autopsia inmediata, y aunque los resultados preliminares no fueron revelados, la causa fue calificada como “muerte sospechosa”.

Fuentes cercanas indicaron que no se descarta una reacción a medicamentos o complicaciones derivadas de sus cirugías.

El caso de Bárbara Jankavski vuelve a poner en el centro de la discusión los límites de la cirugía estética y la presión por alcanzar la perfección física en redes sociales.