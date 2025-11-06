Encontraron muerta a la influencer Bárbara Jankavski de los 31 años y sospechan lo peor

Bárbara Jankavski, una influencer de 31 años conocida por someterse a 27 cirugías estéticas para parecerse a la muñeca Barbie, fue encontrada muerta dentro de la casa de un abogado en San Pablo, Brasil.
Obsesión mortal: Bárbara Jankavski, la influencer de 31 años, fue encontrada sin vida y se sospecha lo peor. Enterate.
Bárbara Jankavski, una influencer de 31 años conocida por someterse a 27 cirugías estéticas para parecerse a la muñeca Barbie, fue encontrada muerta dentro de la casa de un abogado en San Pablo, Brasil.
La noticia sacudió a millones de seguidores y al universo influencer, que aún intenta comprender qué fue lo que ocurrió con la joven que convirtió su vida en una transformación extrema.
Según el portal británico Mirror, Bárbara fue hallada inconsciente y los servicios de emergencia intentaron reanimarla sin éxito. El cuerpo fue encontrado cinco meses después de su última cirugía, realizada en junio, y la causa de muerte fue catalogada como “sospechosa” por la policía brasileña.
En redes sociales, Bárbara era conocida como @bonecadesumana (“muñeca humana”) y acumulaba más de 55 mil seguidores en Instagram y 344 mil en TikTok.
Para lograrlo, se sometió a 27 operaciones estéticas valuadas en más de 55 mil dólares, que incluían lifting facial, rinoplastias, implantes, liposucciones, marcación abdominal y retoques permanentes en labios y pómulos.
Días antes de morir, compartió fotos de su última intervención, con los ojos hinchados y marcas visibles. “Día 3 del lifting facial. ¡Mejorando demasiado rápido! ¡Cicatriz casi invisible!”, había escrito con optimismo en Instagram.
Sin embargo, una amiga que la acompañó en sus últimas horas declaró que “se había lastimado un ojo ese mismo día”, lo que encendió las alarmas de los investigadores.
Bárbara fue encontrada sin vida en la casa de un abogado, cuya identidad se mantiene en reserva. La mujer que estuvo con ella antes del fallecimiento aseguró que no notó nada extraño, aunque confirmó que la influencer “no se sentía bien” en las últimas horas.
La policía de San Pablo ordenó una autopsia inmediata, y aunque los resultados preliminares no fueron revelados, la causa fue calificada como “muerte sospechosa”.
Fuentes cercanas indicaron que no se descarta una reacción a medicamentos o complicaciones derivadas de sus cirugías.
El caso de Bárbara Jankavski vuelve a poner en el centro de la discusión los límites de la cirugía estética y la presión por alcanzar la perfección física en redes sociales.