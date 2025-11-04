"No es suerte": el método que usan los que se volvieron millonarios con el Quini 6

A esto se suma el “método espejo”, que consiste en invertir los números más repetidos (por ejemplo, si el 12 salió varias veces, probar con el 21).

Los apostadores más fanáticos sostienen que esta técnica está “rompiendo el sistema”. En algunos sorteos recientes, varios jugadores aplicaron la misma fórmula y se llevaron premios compartidos, algo que despertó el interés —y la sospecha— de muchos.

Las agencias de quiniela de distintas provincias confirmaron un aumento inusual de jugadas idénticas, con combinaciones repetidas de seis cifras que coinciden con los patrones que circulan en redes.

“Vemos que muchos vienen con los mismos números, y eso no es casual. Alguien descubrió algo”, admitió un agenciero de Rosario.

Incluso algunos expertos en estadísticas aplicadas sostienen que, aunque el azar siempre pesa, la lectura inteligente de datos históricos puede inclinar la balanza.

Desde la Lotería de Santa Fe, que organiza el Quini 6, emitieron un comunicado preventivo: “Recordamos que el juego debe ser siempre recreativo. No existe fórmula mágica para ganar, y cualquier sistema que prometa resultados garantizados puede ser engañoso.”