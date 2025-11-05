Furor en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de 5 episodios y está basada en hechos reales. (Foto: Archivo)
Heweliusz, la nueva serie de Netflix, llega a la plataforma con una historia que va más allá del simple drama: se trata de un retrato intenso de unatragedia real ocurrida en el mar Báltico en 1993. Lo que parecía un viaje rutinario se convirtió en el peor desastre marítimo en tiempos de paz de la historia polaca.
Bajo la dirección de Jan Holoubek y con un elenco de primer nivel, la miniserie reconstruye los hechos, la búsqueda de justicia y las heridas que aún permanecen abiertas tres décadas después.
La producción, ambientada entre las gélidas aguas del norte de Europa y la desolación de las familias en tierra firme, no solo muestra la magnitud del desastre, sino también la opacidad que envolvió la investigación. A través del punto de vista del capitán que no estaba de turno, Heweliusz propone un viaje emocional hacia la verdad que las autoridades intentaron ocultar.
De qué trata Heweliusz en Netflix
El eje narrativo gira en torno a un personaje clave: el capitán Uasiewicz, quien no estaba de servicio la noche del hundimiento. Su ausencia lo condena a cargar con la culpa y, al mismo tiempo, lo impulsa a buscar justicia.
En la serie, Uasiewicz se enfrenta a la maquinaria burocrática y empresarial que intenta encubrir responsabilidades. Mientras el país entero se pregunta cómo un ferry pudo naufragar en cuestión de minutos, el capitán reconstruye, pieza a pieza, lo ocurrido aquella madrugada. Esa búsqueda es el motor de una historia donde el dolor y la dignidad chocan con la indiferencia del poder.
La historia real que inspiró Heweliusz
El 13 de enero de 1993, el ferryMS Jan Heweliusz zarpó desde Swinoujscie, Polonia, rumbo a Ystad, Suecia. Era una travesía habitual por el Báltico, pero una tormenta descomunal lo cambió todo. Vientos huracanados, olas de más de diez metros y una estructura ya debilitada sellaron el destino del barco.
La nave volcó y se hundió en pocas horas. De los64 pasajeros y tripulantes, 55 perdieron la vida. Fue una de las tragedias marítimas más graves en Europa en la década de los noventa. Las imágenes del rescate y los testimonios de los sobrevivientes conmocionaron al país entero.
Treinta años después, la serie rescata esos recuerdos desde la mirada de quienes vivieron el dolor de no tener respuestas. La ficción se apoya en hechos reales, documentos judiciales y declaraciones de familiares, transformando la historia en un potente drama humano.
El elenco de Heweliusz, la miniserie
Magdalena Rózczka
Michal Zurawski
Konrad Eleryk
Justyna Wasilewska
Borys Szyc
La historia detrás del nombre Heweliusz
El barco llevaba el nombre del astrónomo Johannes Hevelius, una figura célebre del siglo XVII. Paradójicamente, el ferry que homenajeaba a un hombre que observaba las estrellas terminó hundiéndose en la oscuridad del mar.
Cuántos capítulos tiene la serie Heweliusz
La nueva serie en Netflix se estrenó este miércoles 5 de noviembre de 2025 en todo el mundo. Consta de cinco episodios, cada uno de alrededor de una hora de duración. Para verla solo se necesita una suscripción activa a la plataforma.
El tráiler oficial anticipa escenas de acción intensas, planos claustrofóbicos dentro del barco y una fotografía que combina el frío metálico del mar con la calidez de los recuerdos. Los fanáticos de dramas históricos encontrarán en Heweliusz impactante y necesaria.
Dónde se filmó Heweliusz, la serie de Netflix
Para lograr un realismo visual impresionante, la producción se filmó en distintas locaciones de Polonia y Bélgica. Las escenas marítimas se rodaron en un tanque de agua en Bruselas, especialmente adaptado para recrear el oleaje y los efectos de la tormenta.
La ambientación, el vestuario y la reconstrucción del ferry fueron realizados con asesoría de expertos navales y familiares de las víctimas. Este rigor histórico le otorga a la serie un nivel de autenticidad que trasciende la pantalla.