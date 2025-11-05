Furor en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de 5 episodios y está basada en hechos reales

En la serie, Uasiewicz se enfrenta a la maquinaria burocrática y empresarial que intenta encubrir responsabilidades. Mientras el país entero se pregunta cómo un ferry pudo naufragar en cuestión de minutos, el capitán reconstruye, pieza a pieza, lo ocurrido aquella madrugada. Esa búsqueda es el motor de una historia donde el dolor y la dignidad chocan con la indiferencia del poder.

La historia real que inspiró Heweliusz

El 13 de enero de 1993, el ferry MS Jan Heweliusz zarpó desde Swinoujscie, Polonia, rumbo a Ystad, Suecia. Era una travesía habitual por el Báltico, pero una tormenta descomunal lo cambió todo. Vientos huracanados, olas de más de diez metros y una estructura ya debilitada sellaron el destino del barco.

La nave volcó y se hundió en pocas horas. De los 64 pasajeros y tripulantes, 55 perdieron la vida. Fue una de las tragedias marítimas más graves en Europa en la década de los noventa. Las imágenes del rescate y los testimonios de los sobrevivientes conmocionaron al país entero.

Treinta años después, la serie rescata esos recuerdos desde la mirada de quienes vivieron el dolor de no tener respuestas. La ficción se apoya en hechos reales, documentos judiciales y declaraciones de familiares, transformando la historia en un potente drama humano.

El elenco de Heweliusz, la miniserie

La historia detrás del nombre Heweliusz

El barco llevaba el nombre del astrónomo Johannes Hevelius, una figura célebre del siglo XVII. Paradójicamente, el ferry que homenajeaba a un hombre que observaba las estrellas terminó hundiéndose en la oscuridad del mar.

Cuántos capítulos tiene la serie Heweliusz

La nueva serie en Netflix se estrenó este miércoles 5 de noviembre de 2025 en todo el mundo. Consta de cinco episodios, cada uno de alrededor de una hora de duración. Para verla solo se necesita una suscripción activa a la plataforma.

El tráiler oficial anticipa escenas de acción intensas, planos claustrofóbicos dentro del barco y una fotografía que combina el frío metálico del mar con la calidez de los recuerdos. Los fanáticos de dramas históricos encontrarán en Heweliusz impactante y necesaria.

Dónde se filmó Heweliusz, la serie de Netflix

Para lograr un realismo visual impresionante, la producción se filmó en distintas locaciones de Polonia y Bélgica. Las escenas marítimas se rodaron en un tanque de agua en Bruselas, especialmente adaptado para recrear el oleaje y los efectos de la tormenta.

La ambientación, el vestuario y la reconstrucción del ferry fueron realizados con asesoría de expertos navales y familiares de las víctimas. Este rigor histórico le otorga a la serie un nivel de autenticidad que trasciende la pantalla.

