Cuál es la estimación de los consultores que releva el Banco Central sobre la inflación de octubre

La proyección sobre el tipo de cambio nominal, ubica a la divisa extranjera en $1.463 por dólar para noviembre (-US$ 36,5 contra el REM anterior). Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de US$1.500.

El Índice de Precios al Consumidor por el Indec

El índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a octubre, que mide el Indec, será conocido el próximo 12 de noviembre. En la última medición de septiembre, la inflación midió 2,1%.

De confirmarse el pronóstico del REM para el décimo mes del año, habría una suba de 0,1 puntos porcentuales de un mes al otro. Así, la medición se mantendría por encima del 2%, barrera que había sido valorada por el Gobierno cuando mantuvo el dato por debajo de ese techo desde el 1,5% marcado en mayo, hasta agosto cuando registró 1,9%.

Inflación INDEC 2025 mes a mes

Enero: 2,2%

Febrero: 2,4%

Marzo: 3,7%

Abril: 2,8%

Mayo: 1,5%

Junio: 1,6%

Julio: 1,9%

Agosto: 1,9%

Septiembre: 2,1%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento del 2,2% durante octubre, según el último Informe de Resultados N° 1988 del Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

El Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) acumula así una suba del 25,3% en los primeros diez meses del año y una variación interanual del 33,6%, mostrando una leve desaceleración de 1,4 puntos respecto a septiembre.

Los rubros que más influyeron en el aumento

Los mayores incrementos se registraron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,0%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,1%), Restaurantes y hoteles (2,1%), Transporte (1,9%) y Salud (2,0%).

Estas cinco divisiones concentraron el 64,8% del alza general y explican la mayor parte del movimiento inflacionario del mes en la Ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, los bienes registraron un aumento del 2,2%, por encima de los servicios, que subieron 2,1%. En la comparación interanual, los bienes acumulan un alza del 31,4%, mientras que los servicios escalan al 35,2%, marcando una tendencia de estabilidad respecto de los meses anteriores.