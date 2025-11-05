Netflix: Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe brillan en la mejor película inspirada en un caso real

El film fue escrito y dirigido por Carlos Sorín, reconocido por su estilo minimalista y profundamente humano. Sorín, nacido en Buenos Aires en 1944, ha sido galardonado en múltiples ocasiones por su manera de retratar las pequeñas historias que conforman la vida cotidiana. Su filmografía incluye títulos como Historias mínimas (2002), El perro (2004), La ventana (2008) y Días de pesca (2012). En El cuaderno de Tomy, el director vuelve a su sello característico: la sencillez que conmueve sin caer en el melodrama.

El elenco con Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe

Valeria Bertuccelli

Esteban Lamothe

La verdadera historia de "El cuaderno de Tomy"

La película se basa en la historia real de María "Marie" Vázquez, una arquitecta argentina que falleció en 2015. Durante su tratamiento oncológico, decidió abrir una cuenta de Twitter bajo el usuario @NininaV, donde compartía pensamientos sobre la vida, la maternidad y la enfermedad. Sus publicaciones se viralizaron por su tono honesto y esperanzador, alejadas del dramatismo habitual.

En paralelo, María escribió un cuaderno para su hijo, con la intención de dejarle algo más que recuerdos: un mapa de vida. Allí hablaba de los afectos, los miedos, la importancia de reírse incluso cuando se sufre. Su historia fue recopilada y publicada tras su muerte, convirtiéndose en una inspiración para miles de familias que enfrentan procesos similares.

Más allá del éxito de la película, la historia de María Vázquez continúa inspirando. Su manera de enfrentar la enfermedad, su humor irreverente y su amor por la vida se transformaron en un ejemplo de resiliencia. Hoy, su nombre se asocia con la capacidad de encontrar belleza en el dolor y de dejar huellas a través de las palabras.

Por qué ver la película hoy en Netflix

En un catálogo saturado de thrillers, comedias y producciones internacionales, El cuaderno de Tomy destaca por su honestidad emocional. Es una película que invita a la reflexión y al abrazo, que recuerda la importancia de decir lo que sentimos antes de que sea tarde.

Netflix ha apostado por incluir más producciones argentinas en su plataforma, y este film se ha convertido en uno de los más recomendados por los usuarios en Latinoamérica. Su duración de 84 minutos la hace perfecta para una noche en la que se busque algo real, conmovedor y humano.

Además, la historia tiene un valor añadido: está basada en hechos reales, y eso multiplica su impacto emocional. Quien la vea difícilmente la olvide.

