Política
Capital Humano
Docente
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Capital Humano lanza un relevamiento nacional sobre el personal docente

El Ministerio de Capital Humano puso en marcha el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), que alcanzará a docentes y no docentes de todos los niveles y gestiones, excepto el universitario.

En un comunicado difundido hoy a la prensa, la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello informó de la iniciativa que llevará adelante la Secretaría de Educación y explicó que la medida tiene "como objetivo principal relevar información detallada y actualizada sobre el personal docente y no docente". El relevamiento alcanzará a trabajadores de la educación que se desempeña en instituciones educativas de gestión estatal, privada, social y cooperativa, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, con excepción del nivel universitario.

docentes.png

Con anterioridad, el operativo fue aprobado unánimemente por el Consejo Federal de Educación mediante la Resolución CFE N.° 478/24, y permitirá cuantificar y caracterizar al personal educativo del país. Entre los principales aspectos que se relevarán se encuentran: su inserción institucional, situación laboral, formación, trayectorias profesionales y datos sociodemográficos.

Desde Capital Humano remarcaron que "desde 2004 no se contaba con datos consistentes" y ponderaron que los "resultados de este relevamiento serán de utilidad para la implementación de políticas educativas sólidas".

Cómo se implementa el ReNPE

La implementación del ReNPE comenzó con la participación de los equipos directivos de las escuelas, quienes tienen a su cargo la revisión y carga de la nómina completa del personal que trabaja en cada institución. Esta tarea habilita la siguiente etapa del operativo, en la que cada agente podrá completar su propio cuestionario a partir del 10 de noviembre a través de la aplicación MiArgentina o en la página web: argentina.gob.ar/renpe.

La información recopilada busca integrar la Base Nacional Homologada (BNH), la cual será incorporada al módulo de cargos y personal del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE). Este registro conformará una herramienta clave para fortalecer la planificación y ejecución de políticas educativas basadas en información confiable, representativa y federal.

Con el lanzamiento del ReNPE se reafirma el compromiso con una gestión educativa basada en la evidencia y el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la educación en todo el país.

