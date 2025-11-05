Capital Humano lanza un relevamiento nacional sobre el personal docente

Cómo se implementa el ReNPE

La implementación del ReNPE comenzó con la participación de los equipos directivos de las escuelas, quienes tienen a su cargo la revisión y carga de la nómina completa del personal que trabaja en cada institución. Esta tarea habilita la siguiente etapa del operativo, en la que cada agente podrá completar su propio cuestionario a partir del 10 de noviembre a través de la aplicación MiArgentina o en la página web: argentina.gob.ar/renpe.

La información recopilada busca integrar la Base Nacional Homologada (BNH), la cual será incorporada al módulo de cargos y personal del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE). Este registro conformará una herramienta clave para fortalecer la planificación y ejecución de políticas educativas basadas en información confiable, representativa y federal.

Con el lanzamiento del ReNPE se reafirma el compromiso con una gestión educativa basada en la evidencia y el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la educación en todo el país.