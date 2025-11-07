Capital Humano notificó a Cristina Kirchner para que devuelva el dinero que percibió por su jubilación y su pensión
La expresidenta deberá devolver cerca de $1.000 millones correspondientes a los haberes percibidos por su beneficio de privilegio y por el ingreso tras la viudez de Néstor Kirchner.
Cristina Kirchner en el balcón, del domicilio donde cumple arresto domiciliario.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, notificó oficialmente a Cristina Fernández de Kirchner que deberá devolver cerca de $1.000 millones correspondientes a los haberes percibidos por su jubilación y pensión por viudez. La medida se tomó luego de la condena firme por la causa Vialidad, y se ejecutará por vía administrativa, sin pasar por la Justicia ordinaria.
Según el comunicado oficial, “se ha dado formal inicio al proceso de recuperación de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, correspondientes a las asignaciones vitalicias otorgadas, con sus respectivos intereses”. La decisión fue firmada por la ministra Sandra Pettovello y representa un paso más del Gobierno en su política de revisión de beneficios especiales.
La ANSES optó por la vía administrativa, notificando directamente a la ex presidenta para que devuelva los ingresos percibidos durante el período en el que estuvo vigente el doble beneficio. “Cristina Kirchner fue notificada y debería presentarse en ANSES para resolver su situación. Dado que cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio de Constitución, podrá hacerlo a través de su abogado o apoderado”, detallaron los voceros.
La ex mandataria podrá judicializará la decisión y presentar un amparo para intentar frenar la ejecución del cobro. Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano la notificación ya fue efectuada y que el trámite de devolución “sigue su curso”.
El trasfondo judicial y político
La medida se tomó tras el rechazo de una cautelar que la ex presidenta había presentado para que se le restableciera la asignación mensual vitalicia que cobraba como viuda de Néstor Kirchner. La Justicia Federal rechazó ese pedido el miércoles, dejando firme la nulidad de ambas pensiones, tanto la de su mandato presidencial como la de su condición de viuda.
Cristina Fernández de Kirchner perdió ambos ingresos en noviembre de 2024, luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara su condena por administración fraudulenta del Estado en el marco de la causa Vialidad. Esa resolución dejó sin efecto los beneficios especiales y marcó el inicio del reclamo administrativo que ahora impulsa la ANSES.