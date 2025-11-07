Capital Humano notificó a Cristina Kirchner para que devuelva el dinero que percibió por su jubilación y su pensión

El trasfondo judicial y político

La medida se tomó tras el rechazo de una cautelar que la ex presidenta había presentado para que se le restableciera la asignación mensual vitalicia que cobraba como viuda de Néstor Kirchner. La Justicia Federal rechazó ese pedido el miércoles, dejando firme la nulidad de ambas pensiones, tanto la de su mandato presidencial como la de su condición de viuda.

La ANSES depende del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.

Cristina Fernández de Kirchner perdió ambos ingresos en noviembre de 2024, luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara su condena por administración fraudulenta del Estado en el marco de la causa Vialidad. Esa resolución dejó sin efecto los beneficios especiales y marcó el inicio del reclamo administrativo que ahora impulsa la ANSES.