El pájaro que "envió el Presidente": atacó a una periodista en vivo

El momento, capturado en su totalidad por las cámaras, mostró a Meyer tratando de recuperar la compostura, dándose palmadas en el cabello y alisándoselo, todo mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Su asombro casi la llevó a soltar una exclamación inapropiada, pero logró contenerse justo a tiempo.

La periodista no perdió la oportunidad de compartir la divertida experiencia con sus seguidores en las redes sociales. En su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, Meyer publicó el clip del incidente con el mensaje: "TIPO. Sé que hoy hubo muchas noticias, pero un pájaro aterrizó sobre mi cabeza en la Casa Blanca justo antes de que saliera en vivo con @LelandVittert @NewsNation. Realmente solo quería sintonizarnos. Nuestra sala de transmisiones lo captó y, por supuesto, lo guardó para su placer visual".

Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios identificaron rápidamente al audaz pájaro como una paloma de luto y compartieron el viejo dicho de que una paloma que se posa sobre una persona trae buena suerte. Otros aplaudieron la compostura de Meyer en una situación tan inusual y le sugirieron, con buen humor, que comprara un billete de lotería.

