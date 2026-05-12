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El portal de las 22:22 y el "Reclamo de Poder": cómo hackear la energía de hoy

Mientras el ritmo del mundo exige resultados, el cielo propone una estrategia diferente. Descubrí el ritual de la "Voz Interna" y la carta del Tarot que te ayudará a identificar quién te está robando energía sin que te des cuenta.

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El portal de las 22:22 y el Reclamo de Poder: cómo hackear la energía de hoy

Llegamos al segundo martes de mayo y la atmósfera se siente densa, casi eléctrica. Si hoy te despertaste con una extraña sensación de urgencia o, por el contrario, con una pesadez que no podés explicar, no estás solo. Astrológicamente, nos encontramos en una fase donde los planetas que rigen nuestra voluntad están enviando señales contradictorias. Mientras el Sol en Tauro nos pide que echemos raíces y busquemos seguridad, la Luna en Cáncer nos empuja hacia las mareas de la emoción y el recuerdo. Este choque de fuerzas crea lo que los expertos llaman un "vacío de poder personal": un momento en el que, si no estamos atentos, terminamos viviendo la agenda de los demás en lugar de la nuestra.

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Hoy, 12 de mayo de 2026, es un día disruptivo porque nos obliga a cuestionar nuestros límites. El "Reclamo de Poder" no es un acto de agresividad, sino de soberanía. En el Tarot, esta frecuencia está representada por El Emperador, pero en su fase de reflexión. Esta carta nos recuerda que el verdadero control no nace del grito, sino de la estructura interna. Si sentís que tu energía se dispersa en quejas, en redes sociales o en problemas ajenos, este martes es el momento exacto para aplicar un "corte de frecuencia" y recuperar tu centro antes de que la semana te pase por encima.

El fenómeno de las 22:22: Tu ventana de manifestación

Dentro de la numerología de hoy, el número 12 (por el día) y el 5 (por el mes) se combinan para crear una vibración de cambio estructural. Sin embargo, hay un momento específico donde esta energía alcanza su punto de máxima pureza: las 22:22. En el periodismo místico digital, este tipo de "horas espejo" son imanes de clics porque ofrecen una oportunidad tangible de conexión. Pero más allá del algoritmo, hay una realidad energética: la repetición del 2 (el número de la dualidad y la pareja) bajo la influencia de la Luna en Cáncer convierte a este minuto en el portal ideal para sanar acuerdos que ya no te sirven.

A las 22:22 de hoy, el velo entre tu mente consciente y tu subconsciente está más delgado que nunca. No se trata de pedir deseos al aire, sino de realizar un decreto de autoridad. Es el minuto para decir, en voz alta o en papel: "Recupero la energía que puse en lugares que no me nutren". Este pequeño acto de psicomagia aprovecha la vibración lunar de hoy para limpiar tu campo áurico de parásitos emocionales. Es preventivo, es potente y, sobre todo, te devuelve el mando de tu semana en un abrir y cerrar de ojos.

Tarot Interactivo: ¿Quién o qué está drenando tu energía hoy?

Para que esta nota sea realmente transformadora, necesitamos identificar el "fuga de energía" que estás experimentando este martes. El Tarot funciona como un escáner de realidad. Cerrá los ojos, pensá en tu cansancio actual y elegí una de estas tres cartas para recibir tu diagnóstico y tu solución inmediata.

  • Opción A (El Cinco de Espadas): Tu energía se está yendo en batallas que ya ganaste o que no vale la pena pelear. Estás tratando de tener la razón en una discusión estéril. El consejo de hoy: soltá la espada. Retirarte de esa pelea no es perder, es conservar tu paz para lo que realmente importa.

  • Opción B (El Nueve de Bastos): Estás a la defensiva. Tu energía se agota porque sentís que todo el mundo te está atacando o exigiendo algo. El portal de hoy te pide que bajes la guardia y entiendas que no necesitás ser un guerrero las 24 horas. Poné un límite claro (un "no" rotundo) y vas a ver cómo tu vitalidad vuelve en segundos.

  • Opción C (El Siete de Copas): Tu fuga es la fantasía. Estás gastando energía en escenarios hipotéticos que no existen ("qué pasaría si...", "si tan solo hubiera..."). Esta carta te pide que aterrices. Hacé una sola cosa concreta y física hoy, algo que puedas tocar. Al salir de la nube mental, tu poder personal se estabiliza.

El Ritual del "Agua de Luna" para cerrar el día

Dado que la Luna en Cáncer rige en el día de hoy, el elemento agua es tu mejor aliado para limpiar el rastro de una jornada pesada. Para este ritual disruptivo, no necesitás salir a buscar nada especial. Antes de dormir, llená un vaso con agua y dejalo cerca de una ventana (no importa si no se ve la luna). El agua es un conductor de información y hoy, bajo esta frecuencia, absorberá la pesadez de tu ambiente.

Mañana, apenas te despiertes, tirá esa agua por la cañería (nunca la bebas) y visualizá que con ella se van las dudas y las inseguridades que recolectaste durante el martes. Es una forma de "resetear" tu sistema operativo emocional para recibir el miércoles con una vibración limpia. Recordá que la abundancia y el éxito no pueden entrar en un recipiente que está lleno de escombros emocionales. Hoy limpiamos, mañana construimos. El 12 de mayo es tu punto de partida hacia una nueva versión de tu autoridad personal. ¡Aprovechalo!

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