El reencuentro de Facundo Pastor con su profesora en pleno reclamo de la Marcha Universitaria: "Esto se soluciona pagándonos"

Pastor también recordó el vínculo que mantuvo con la docente durante su paso por la escuela secundaria y destacó la influencia que tuvo en su formación. “No la veo desde el secundario. Yo le estaba diciendo que le quiero agradecer que me haya hecho leer Nabokov en la secundaria, que me haya hecho estudiar el Martín Fierro”, comentó.

En la misma línea, agregó: “Siempre le agradecí, y lo repito muchas veces, que me haya hecho estudiar Nabokov en la secundaria, que me haya hecho estudiar Cortázar, que me haya hecho estudiar el Martín Fierro. Eran clases difíciles las suyas, pero que han dejado una huella. Así que le digo esto para que se ponga contenta, porque la veo enojada y con razón”.

Consultada por la situación que atraviesan los estudiantes, la docente advirtió sobre las dificultades económicas que impactan en la continuidad académica. “Los chicos tienen que trabajar. Tenemos menos alumnos, les cuesta mucho viajar, es muy caro viajar”, señaló y agregó que también lo es para los docentes: "Se han empobrecido las becas”, expresó la mujer.

Sobre el final del intercambio, la profesora cuestionó la situación que atraviesa el sistema educativo y dejó una fuerte definición. “Nos quieren disciplinar. Nos quieren domesticar, y no se puede domesticar la razón. Los analfabetos no pueden domesticarnos”, finalizó.

marcha universitaria

El conflicto con las universidades nacionales

El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas se enmarca en la disputa por el financiamiento del sistema de educación superior. La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Parlamento el 2 de octubre del mismo año.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación a través del Decreto 759/2025, al sostener que afectaba el equilibrio fiscal, lo que derivó en presentaciones judiciales y una escalada del caso hasta la Corte Suprema.

En ese contexto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo: “No hay alternativa a una marcha: reclamás, dialogás, vas al Congreso, conseguís que se vote una ley, el Gobierno la veta; conseguís una mayoría muy difícil para rechazar el veto; conseguís dos fallos judiciales y el Gobierno sigue sin cumplir la ley”.

El cruce del vicerrector de la UBA con el Gobierno nacional

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, cuestionó con dureza a funcionarios del Gobierno nacional al acusarlos de “mentir sin vergüenza” y de “inventar datos” sobre la situación de la educación pública. Además, sostuvo que el 80% de los profesores percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza.

Las declaraciones se dieron en el marco de un cruce en redes sociales con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien actúa como interlocutor del Ministerio de Capital Humano en el conflicto por el financiamiento del sistema universitario.