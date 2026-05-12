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El reencuentro de Facundo Pastor con su profesora en pleno reclamo de la Marcha Universitaria: "Esto se soluciona pagándonos"

Facundo Pastor se reencontró en un móvil en vivo con una profesora de su secundaria, quien participaba de la Marcha Universitaria convocada a Plaza de Mayo.

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El reencuentro con su profesora de literatura durante la cobertura de la Marcha Federal Universitaria (Foto: captura de pantalla)

El reencuentro con su profesora de literatura durante la cobertura de la Marcha Federal Universitaria (Foto: captura de pantalla)

Facundo Pastor protagonizó un inesperado reencuentro con su profesora de literatura de la secundaria durante la cobertura de la Marcha Federal Universitaria para A24. Mientras realizaba un móvil en vivo entre los manifestantes, el periodista reconoció la voz de Liliana Pegolo, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que participaba de la protesta por el financiamiento educativo y reclamos salariales.

Leé también Marcha universitaria: miles de docentes y estudiantes reclaman en Plaza de mayo por el financiamiento

Durante su intercambio, la mujer expresó una crítica por la situación del sector y aseguró que "esto se soluciona pagándonos lo que dice la ley".

“A vos te parece en el final de mi vida académica, tener que estar en la calle”, lamentó la docente durante la conversación. Pastor, sorprendido por el encuentro en medio de la movilización, le respondió que había identificado rápidamente quién era. “Usted sabe que le reconocí el tono de voz”, le dijo el periodista.

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En ese marco, el conductor le consultó cómo consideraba que podía resolverse el conflicto universitario y salarial. “¿Qué te puedo decir? Pagándonos lo que dice la ley. Haciendo cumplimiento de esa ley. Haciendo efectiva la ley”, expresó la mujer.

Pastor también recordó el vínculo que mantuvo con la docente durante su paso por la escuela secundaria y destacó la influencia que tuvo en su formación. “No la veo desde el secundario. Yo le estaba diciendo que le quiero agradecer que me haya hecho leer Nabokov en la secundaria, que me haya hecho estudiar el Martín Fierro”, comentó.

En la misma línea, agregó: “Siempre le agradecí, y lo repito muchas veces, que me haya hecho estudiar Nabokov en la secundaria, que me haya hecho estudiar Cortázar, que me haya hecho estudiar el Martín Fierro. Eran clases difíciles las suyas, pero que han dejado una huella. Así que le digo esto para que se ponga contenta, porque la veo enojada y con razón”.

Consultada por la situación que atraviesan los estudiantes, la docente advirtió sobre las dificultades económicas que impactan en la continuidad académica. “Los chicos tienen que trabajar. Tenemos menos alumnos, les cuesta mucho viajar, es muy caro viajar”, señaló y agregó que también lo es para los docentes: "Se han empobrecido las becas”, expresó la mujer.

Sobre el final del intercambio, la profesora cuestionó la situación que atraviesa el sistema educativo y dejó una fuerte definición. “Nos quieren disciplinar. Nos quieren domesticar, y no se puede domesticar la razón. Los analfabetos no pueden domesticarnos”, finalizó.

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El conflicto con las universidades nacionales

El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas se enmarca en la disputa por el financiamiento del sistema de educación superior. La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Parlamento el 2 de octubre del mismo año.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación a través del Decreto 759/2025, al sostener que afectaba el equilibrio fiscal, lo que derivó en presentaciones judiciales y una escalada del caso hasta la Corte Suprema.

En ese contexto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo: “No hay alternativa a una marcha: reclamás, dialogás, vas al Congreso, conseguís que se vote una ley, el Gobierno la veta; conseguís una mayoría muy difícil para rechazar el veto; conseguís dos fallos judiciales y el Gobierno sigue sin cumplir la ley”.

El cruce del vicerrector de la UBA con el Gobierno nacional

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, cuestionó con dureza a funcionarios del Gobierno nacional al acusarlos de “mentir sin vergüenza” y de “inventar datos” sobre la situación de la educación pública. Además, sostuvo que el 80% de los profesores percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza.

Las declaraciones se dieron en el marco de un cruce en redes sociales con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien actúa como interlocutor del Ministerio de Capital Humano en el conflicto por el financiamiento del sistema universitario.

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