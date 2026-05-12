Pentecostés 2026: cuándo se celebra y qué oración se le hace al Espíritu Santo

Pedro explicó que lo ocurrido era el cumplimiento de las promesas divinas y anunció a Jesús como el Mesías resucitado. Su intervención marcó el paso de una comunidad cerrada a una predicación abierta. Según el relato bíblico, unas tres mil personas se convirtieron y fueron bautizadas ese mismo día.

El nacimiento de la Iglesia

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Pentecostés es considerado el nacimiento de la Iglesia porque a partir de ese hecho los discípulos dejaron el miedo, comenzaron a predicar públicamente, Pedro asumió un rol central de liderazgo, se inició la expansión del mensaje cristiano y se produjeron las primeras conversiones masivas. Desde entonces, la comunidad de seguidores de Jesús inició su misión evangelizadora.

En la doctrina cristiana, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, junto al Padre y al Hijo. Su presencia es entendida como la acción viva de Dios en el mundo, que guía, fortalece la fe, inspira el discernimiento, consuela y acompaña a la Iglesia.

El Espíritu Santo suele representarse a través del fuego, que simboliza el amor divino y la transformación interior; la paloma, asociada a la paz y la pureza; el viento, que expresa su presencia invisible pero poderosa; y el agua, que representa la renovación y la vida nueva.

Oraciones al Espíritu Santo en Pentecostés

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Durante esta celebración, los fieles, especialmente de tradición católica, suelen invocar al Espíritu Santo con distintas oraciones. Una de las más conocidas es la siguiente:

“Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.”

También es habitual una invocación breve:

“Espíritu Santo, ven a mi vida. Ilumíname, guíame y fortalece mi fe.”