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Pentecostés 2026: cuándo se celebra y qué oración se le hace al Espíritu Santo

Pentecostés es una de las principales celebraciones del calendario cristiano y recuerda la llegada del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús.

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Pentecostés es una de las principales celebraciones del calendario cristiano y recuerda la llegada del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús.

Pentecostés es una de las principales celebraciones del calendario cristiano y recuerda la llegada del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús.

Pentecostés se celebrará este año el domingo 24 de mayo, 50 días después del Domingo de Pascua, dentro del calendario litúrgico cristiano. La festividad conmemora la llegada del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús reunidos en Jerusalén, uno de los momentos centrales del cristianismo.

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El episodio está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles (Hechos 2:1-13). Según el texto, los discípulos se encontraban reunidos cuando un ruido semejante a un viento fuerte llenó el lugar. En ese momento aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo.

A partir de allí comenzaron a hablar en distintas lenguas, lo que permitió que personas de diferentes regiones pudieran comprender el mensaje. La escena generó gran asombro y marcó el inicio de la expansión del mensaje cristiano.

En ese contexto, el apóstol Pedro, junto a los demás discípulos, tomó la palabra y realizó la primera gran proclamación pública del mensaje cristiano.

Pedro explicó que lo ocurrido era el cumplimiento de las promesas divinas y anunció a Jesús como el Mesías resucitado. Su intervención marcó el paso de una comunidad cerrada a una predicación abierta. Según el relato bíblico, unas tres mil personas se convirtieron y fueron bautizadas ese mismo día.

El nacimiento de la Iglesia

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Pentecostés es considerado el nacimiento de la Iglesia porque a partir de ese hecho los discípulos dejaron el miedo, comenzaron a predicar públicamente, Pedro asumió un rol central de liderazgo, se inició la expansión del mensaje cristiano y se produjeron las primeras conversiones masivas. Desde entonces, la comunidad de seguidores de Jesús inició su misión evangelizadora.

En la doctrina cristiana, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, junto al Padre y al Hijo. Su presencia es entendida como la acción viva de Dios en el mundo, que guía, fortalece la fe, inspira el discernimiento, consuela y acompaña a la Iglesia.

El Espíritu Santo suele representarse a través del fuego, que simboliza el amor divino y la transformación interior; la paloma, asociada a la paz y la pureza; el viento, que expresa su presencia invisible pero poderosa; y el agua, que representa la renovación y la vida nueva.

Oraciones al Espíritu Santo en Pentecostés

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Durante esta celebración, los fieles, especialmente de tradición católica, suelen invocar al Espíritu Santo con distintas oraciones. Una de las más conocidas es la siguiente:

“Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.”

También es habitual una invocación breve:

“Espíritu Santo, ven a mi vida. Ilumíname, guíame y fortalece mi fe.”

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