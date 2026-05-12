La Justicia procesó a la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado en la causa por la muerte de Nisman

Ercolini señaló que esas conductas se habrían producido tanto por el accionar de la propia ex fiscal como de otras personas presentes bajo su órbita, lo que, según su evaluación, impactó de manera directa en el desarrollo y el resultado de la investigación judicial.

En ese marco, el juez federal sostuvo en su resolución que las “deficiencias” registradas durante las primeras horas en la escena del hecho “generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio del fiscal federal N. Alberto Nisman”. Y señaló que esas irregularidades habrían provocado la pérdida o alteración de evidencias, además de impedir la recolección completa de los elementos que debían ser preservados en lo que consideró una escena del crimen clave para el desarrollo de la causa.

Según el fallo, se trató de un momento y un lugar trascendentales para la obtención de prueba, por lo que las falencias en el procedimiento inicial habrían impactado de manera directa en el avance de la investigación judicial.

Finalmente, el juez federal resolvió procesar a la ex fiscal Viviana Fein por la figura penal que había solicitado el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, en un dictamen presentado con posterioridad a la declaración indagatoria de la funcionaria.

El planteo de Taiano

Por su parte, el fiscal Eduardo Taiano pidió a Ercolini el procesamiento de la ex funcionaria, al considerar que su intervención inicial en la investigación derivó en la pérdida de pruebas clave y habría contribuido a la instalación de la hipótesis de suicidio en el caso del fiscal Alberto Nisman.

Además, insistió sobre la existencia de un supuesto plan criminal destinado a simular un suicidio en la muerte del fiscal Alberto Nisman. En su dictamen, y según fuentes con acceso al expediente, afirmó que “el plan criminal implicaba simular un suicidio” y que no habría sido casual que, tras el hallazgo del cuerpo en enero de 2015, el Poder Ejecutivo Nacional en su conjunto, a través de distintos organismos del Estado como la entonces Agencia Federal de Inteligencia, intentara imponer públicamente esa hipótesis.

En ese marco, el fiscal señaló que se habría utilizado el aparato estatal para instalar la versión del suicidio como explicación del hecho.

Durante ese período, Cristina Fernández de Kirchner se desempeñaba como presidenta de la Nación. En un primer mensaje difundido a través de redes sociales, la entonces mandataria mencionó la hipótesis del suicidio, aunque más tarde planteó la posibilidad de que se tratara de un homicidio.

En tanto, Oscar Parrilli, dirigente de su máxima confianza, se encontraba al frente de la Agencia Federal de Inteligencia en ese momento.

El inicio de la causa

La causa por la muerte de Alberto Nisman tomó como uno de sus principales elementos una pericia de Gendarmería que concluyó que el fiscal habría sido asesinado en el marco de su trabajo como investigador del atentado a la AMIA.

Días antes de su muerte, Nisman había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a funcionarios de su gobierno por presunto encubrimiento del ataque, en relación con la firma del Memorándum con Irán. No obstante, el expediente continúa en etapa de investigación.

Nisman fue hallado sin vida el domingo 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza. Años más tarde, en 2018, la Cámara Federal porteña convalidó la hipótesis de homicidio y descartó la versión del suicidio, en línea con los criterios sostenidos por el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, a partir de un peritaje multidisciplinario.

En paralelo, la investigación por la muerte del ex titular de la UFI AMIA sigue delegada en la fiscalía de Taiano y avanza sobre distintas líneas, entre ellas el eventual rol de agentes de inteligencia del Ejército que habrían estado en las inmediaciones del edificio, además de presuntas maniobras de inteligencia ilegal y posibles encubrimientos.