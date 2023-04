El preocupante video de Rusherking tras la ruptura con la China Suárez, ¿Está deprimido?

La canción tiene un tono muy triste y parece estar dedicada a su ex pareja. “Perdón por la intensidad. Te pienso más de lo que te escribo. Debo aprender olvidar, pero estas muy dentro mío”

“Anoche salí, y tomé para olvidar y te escribí, pero no vas a contestar. Me convencí de no volverte a llamar, pero caí”, dice un fragmento del tema.

Embed

El letal video de la China Suárez borrando de su vida y de su piel a Rusherking

Tras la inesperada ruptura entre la China Suárez y Rusherking tras casi un año de relación, tal parece que el noviazgo dejó en ella muchas marcas. Si bien hasta no hace mucho la actriz aseguraba estar loca de amor por el santiagueño, lo cierto es que de a poco está borrando todo rastro del trapero, tanto de su vida como de su cuerpo.

Ante las versiones de que en pleno romance Eugenia se habría hecho un tatuaje en honor al joven santiagueño, lo que no suena descabellado teniendo en cuenta los muchos dibujos grabados que lleva en su cuerpo, ahora estaría dispuesta a borrarlo o al menos no mostrarlo más hasta que logre eliminarlo definitivamente.

China Suárez borrando tatuaje - gossipeame.jpeg

Así lo hizo saber Pochi de Gossipeame. "La China mostrando cómo le tapan el tatuaje de lo que ería la supuesta boca de Rusher?" deslizó la instagramer desde sus historias virtuales junto al video en cuestión.

Lo concreto es que en las últimas horas la China Suárez se mostró cómplice a través de un video, mientras le están tapando un tatto en el brazo derecho con maquillaje.