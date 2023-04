El letal video de la China Suárez borrando de su vida y de su piel a Rusherking 

China Suárez borrando tatuaje - gossipeame.jpeg

Así lo hizo saber Pochi de Gossipeame. "La China mostrando cómo le tapan el tatuaje de lo que ería la supuesta boca de Rusher?" deslizó la instagramer desde sus historias virtuales junto al video en cuestión.

Lo concreto es que en las últimas horas la China Suárez se mostró cómplice a través de un video, mientras le están tapando un tatto en el brazo derecho con maquillaje.

La China Suárez recordó la vez que más le rompieron el corazón: "Muy cagón, fue durísimo"

Eugenia la China Suárez viene de unos días movidos en lo emocional tras confirmar su reciente separación del cantante Rusherking luego de casi un año de novios.

Lo cierto es que hace unas horas la China estuvo invitada al ciclo Ferné con Grego, el programa que conduce Grego Rossello, y allí la actriz contó cuándo fue la vez que más sufrió por amor. Y aseguró que fue hace muchos años.

"Me rompieron el corazón a los veintipico, fue muy duro, era muy celoso y me decía: te amo pero no puedo con tu personalidad. Se había enamorado de mi libertad y mi independencia, de cómo soy yo, no de estar con veinte personas a la vez", dijo, sin dar nombres.

Y contó su reacción en ese instante: "Me arrodillaba, me vi y fue durísimo. Fue como la desesperación de decir: qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje porque me decía que me amaba pero no podía estar conmigo por mi personalidad, que le hacía mal, que le daba celos".

"Y yo le decía: pero cambio. Esas cosas que uno hace en momentos de desesperación y después la vida es sabia y acomoda a todo en su lugar", siguió su relato.

"Muy cagón, un año y medio después se dio cuenta que no podía estar conmigo", cerró picante.