Nuevas pruebas despertaron rumores de infidelidad entre la China Suárez y Rusherking con Trueno

La influencer Juariu, en sus redes, publicó un mensaje de una seguidora: “A Thomas (nombre de Rusherking) lo trataron de no tener corazón, de aburrirse. Inventar que ella le vio mensajes con otras, de enojarse por no cantar con ella en el Movistar Arena. Y nada de eso fue verdad porque él nunca salió a hablar. Solo habló gente del entorno de ella, solo para hacerlo quedar como un hdp. El amor no se te va de un día para el otro, después de que haya pasado una semana del regalo que tanto ‘soñó'. Acá podemos confirmar que lo de Trueno era verdad. Y la mismísima Nicki Nicole lo confirma dejándola de seguir a esa”.