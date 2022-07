"El que quiere, puede": Kaskote, de emprendedor a empresario

"Arranqué en el año 2009 y hasta la fecha jamás paré un día. Yo sabía que lo iba a lograr, tarde o temprano se puede. Arranqué en la casa de mi abuelo, ploteando tapitas de celulares. A mi papá le habían entrado a robar en la zapateria, yo trabajaba ahí, y habia quu salir a buscar la plata por algún lado. Y en ese momento estaba de moda plotear las tapitas de celulares. Fui y me hice un metro cuadrado de ese vinilo y lo subí a Facebook en el año 2008. Era la moda de tener el teléfono en la oreja y tener esa funda que no tenía nadie. Y así arranqué, todo el mundo me traía las tapitas de los celulares", comenzó son su relato.

"Después hubo gente que me trajo dos cachas de una moto, después a plotear el techo de un auto... Hasta que me tuve que abrir un espacio físico porque no podía laburar más en la casa de mi abuelo, tenía que tener mi espacio para acomodar las cosas. Luego de un año y medio ya era un furor y todos decían 'llevale a Kaskote'", añadió.

Pero eso no fue todo para Kaskote. "Después viene un muchacho cerca de donde estaba y me dijo que tenía un local para mí, y me regaló tres meses gratis de local porque ya veía que yo tenía esas ganas de crecer. Nadie te regala eso, y así arranqué. Ahí ya me topaba con otro público y el negocio fue creciendo. Pasaron los años y hoy yo te puedo decir que lo logré. Tengo mi casa quinta, mi moto, mi auto y formé una familia hermosa en el trayecto de eso. No tengo manteca para tirar al techo, pero vivo tranquilo. Lo que quiero mostrar en Instagram es que jamás bajen los brazos y si se quiere, se puede. Jamás bajé los brazos, ni en plena pandemia".

"Tres días antes que arranque la pandemia, me contacta un chico que estaba por abrir un local y publico que yo estaba buscando un duna, y me escribe un chico que tiene un duna 0km para vender y ahí fui. Me encontré con un galpón, de los años 90, con lleno de Fiat 0km. En ese momento fue un furor y le compré todo el galpon. Tarde o temprano todo llega. Las oportunidades están a la vuelta de la esquina, hay que salir a buscarlas. Nada me cayó de arriba, todo fue desde abajo", remarcó.

Por último, Alexis Danilo Monti, contó: "Otra cosa fue hace poco, cuando se incendió Corrientes, juntamos 8 millones de pesos y donamos todo para San Cosme, un cuartel de bomberos, ayudamos a un hogar de niños donde compramos de todo para ese lugar. Eso gusto mucho a la gente también y así seguiremos ayudando".