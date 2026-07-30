El trabajo soñado existe: buscan personas para vivir gratis en una isla griega a cambio de una insólita tarea

Los responsables del refugio explican que buscan personas responsables, pacientes y que realmente disfruten del contacto cotidiano con los animales. La convocatoria está abierta a postulantes de distintos países, siempre que sean mayores de edad, tengan un nivel básico o intermedio de inglés, cuenten con una condición física adecuada para las tareas y puedan permanecer durante el período acordado.

Las próximas inscripciones abrirán en septiembre y estarán destinadas a cubrir vacantes para estadías durante 2027. Como ocurre todos los años, los cupos son limitados, por lo que se espera una gran cantidad de interesados apenas se habilite el proceso de postulación.

Aunque el programa no ofrece un salario, el alojamiento y el desayuno están cubiertos, convirtiendo la experiencia en una alternativa muy atractiva para quienes buscan vivir una temporada diferente en Europa mientras colaboran con una causa solidaria.

En tiempos donde cada vez más personas sueñan con escapar del estrés cotidiano, la posibilidad de despertar frente al mar, convivir con decenas de gatos rescatados y pasar varios meses en una de las islas más lindas de Grecia parece reunir todos los ingredientes para convertirse en el trabajo soñado de miles de amantes de los animales.