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El trabajo soñado existe: buscan personas para vivir gratis en una isla griega a cambio de una insólita tarea

Ni oficina ni jefe: la propuesta viral que puede para cambiar tu vida y llevarte a vivir gratis en Grecia. Enterate.

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El trabajo soñado existe: buscan personas para vivir gratis en una isla griega a cambio de una insólita tarea

Mudarse a una isla paradisíaca de Grecia, tener alojamiento gratuito, desayuno todos los días y pasar gran parte del tiempo rodeado de gatos rescatados. Aunque parezca una fantasía, la propuesta existe y ya comenzó a generar furor entre quienes sueñan con cambiar de vida.

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La convocatoria corresponde al refugio Syros Cats, ubicado en la isla de Syros, en pleno mar Egeo, un lugar reconocido por sus playas, sus paisajes y su tranquilidad. Allí funciona un santuario dedicado al rescate de gatos abandonados que ahora volvió a abrir una búsqueda internacional de voluntarios para colaborar con el cuidado diario de los animales.

La propuesta rápidamente se viralizó porque, además de la experiencia única, incluye alojamiento gratuito, desayuno todos los días, un día libre por semana y jornadas de apenas cinco horas de trabajo, dejando el resto del día completamente libre para disfrutar de la isla, recorrer sus playas, descansar o simplemente desconectarse de la rutina.

Sin embargo, no se trata de unas vacaciones. Los voluntarios deberán comprometerse con el funcionamiento del refugio y participar de distintas tareas vinculadas al bienestar de los animales. Entre ellas se encuentran alimentar a los gatos, cambiarles el agua, limpiar los espacios donde viven, colaborar con la administración de medicación cuando sea necesario, jugar con ellos y ayudarlos en su proceso de socialización, además de realizar tareas generales de mantenimiento.

Los responsables del refugio explican que buscan personas responsables, pacientes y que realmente disfruten del contacto cotidiano con los animales. La convocatoria está abierta a postulantes de distintos países, siempre que sean mayores de edad, tengan un nivel básico o intermedio de inglés, cuenten con una condición física adecuada para las tareas y puedan permanecer durante el período acordado.

Las próximas inscripciones abrirán en septiembre y estarán destinadas a cubrir vacantes para estadías durante 2027. Como ocurre todos los años, los cupos son limitados, por lo que se espera una gran cantidad de interesados apenas se habilite el proceso de postulación.

Aunque el programa no ofrece un salario, el alojamiento y el desayuno están cubiertos, convirtiendo la experiencia en una alternativa muy atractiva para quienes buscan vivir una temporada diferente en Europa mientras colaboran con una causa solidaria.

En tiempos donde cada vez más personas sueñan con escapar del estrés cotidiano, la posibilidad de despertar frente al mar, convivir con decenas de gatos rescatados y pasar varios meses en una de las islas más lindas de Grecia parece reunir todos los ingredientes para convertirse en el trabajo soñado de miles de amantes de los animales.

En pocas palabras

  • Trabajo soñado: Buscan personas para vivir gratis en una isla griega cuidando gatos rescatados.
  • Condiciones: La oferta incluye alojamiento, desayuno, jornada de 5 horas y un día libre semanal.
  • Próxima convocatoria: Las inscripciones para estadías en 2027 abrirán en septiembre y los cupos son limitados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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