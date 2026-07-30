Alerta por tormentas en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias y dónde podría caer granizo

En algunas zonas, los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían superar esos valores de manera puntual.

La alerta también alcanza distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. En la Costa Atlántica se prevén tormentas fuertes y lluvias abundantes en períodos cortos.

A qué hora llegan las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires

Las condiciones comenzarán a desmejorar durante la tarde del viernes, mientras que el período de mayor inestabilidad se espera principalmente durante la noche.

Durante la mañana, el tiempo todavía se mantendría relativamente estable, con cielo nublado, una temperatura mínima cercana a los 12°C y vientos del sector norte de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la tarde aumentará considerablemente la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre el 40% y el 70%. En ese período podrían desarrollarse los primeros chaparrones y tormentas.

Durante la noche se espera el momento de mayor inestabilidad, con una probabilidad de lluvias y tormentas de entre 70% y 100%.

Las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h, intensa actividad eléctrica y acumulación de agua en períodos cortos.

Qué zonas de Buenos Aires podrían verse afectadas

El alerta abarca a la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores de la provincia.

Las condiciones más adversas podrían presentarse en áreas de la provincia donde se desarrollen tormentas de mayor intensidad. En particular, el SMN advierte por la posibilidad de lluvias abundantes en poco tiempo, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

La intensidad de las tormentas podría variar de manera localizada, por lo que no todas las zonas recibirían el mismo volumen de precipitaciones.

Hasta cuándo durarán las tormentas

Según el pronóstico, las tormentas comenzarán a perder intensidad durante el sábado 1 de agosto, aunque todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas durante la primera parte del día.

La jornada comenzará con cierta inestabilidad, pero las condiciones tenderían a mejorar hacia la tarde y la noche. Se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima cercana a los 19°C, con una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% durante la mañana.

Tras el paso del frente de tormenta llegará un marcado descenso de las temperaturas.

Para el domingo 2 de agosto se prevé una jornada más fría, con una mínima cercana a los 8°C y una máxima de 16°C.

Las recomendaciones ante la alerta amarilla

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar distintas medidas preventivas:

Evitar circular al aire libre durante los momentos de mayor intensidad.

No sacar la basura para evitar que se obstruyan los desagües.

Limpiar previamente sumideros y canaletas.

Cerrar puertas y ventanas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Desconectar los artefactos eléctricos si ingresa agua a la vivienda.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y las actualizaciones del SMN.

El organismo recomienda prestar especial atención durante los períodos de mayor actividad de tormentas y seguir las indicaciones de las autoridades locales.