Conmoción: encontraron sin vida en Punta del Este a la joven argentina que era buscada desde el lunes

Las imágenes de cámaras de seguridad privadas registraron a la joven caminando por las inmediaciones de la parada 5 de Playa Mansa. Horas más tarde, su padre y otras personas que colaboraban con el rastrillaje advirtieron un bulto entre la vegetación y dieron aviso a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, cerca de las 21.30, confirmaron que se trataba de la adolescente. De acuerdo con las primeras pericias forenses, la muerte se habría producido poco antes del hallazgo.

La investigación continúa en manos de la Justicia uruguaya. Si bien la principal hipótesis de los investigadores apunta a que no habría participación de terceros, las actuaciones siguen en curso para esclarecer las circunstancias del hecho.

El pedido de la familia

Tras confirmarse la muerte de la joven, sus familiares difundieron un mensaje en redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido durante la búsqueda y solicitar colaboración económica para afrontar los gastos del sepelio.

"Con mucho dolor por el triste desenlace y enorme agradecimiento por todo el apoyo de la sociedad, amigos y allegados, les pedimos su colaboración para afrontar los gastos necesarios para despedir a nuestra amada Almendra", expresaron.

En medio de la conmoción, una tía de la joven habló con Montevideo Portal y describió a su sobrina como “una gurisa buena y simple”. Según su familia, estudiaba, compartía tiempo con sus amigos y era una persona reservada respecto de sus problemas personales.

“Era de esa gente que vos nunca pensabas que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería, pero no sabemos qué pasó. No tenemos explicación en este momento”, expresó la señora.