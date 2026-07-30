Conmoción: encontraron sin vida en Punta del Este a la joven argentina que era buscada desde el lunes

La búsqueda de una joven argentina de 18 años terminó de la peor manera en Uruguay. Después de permanecer desaparecida durante más de un día, las autoridades encontraron su cuerpo en un sector de Playa Mansa, en Punta del Este.
La adolescente había salido de su casa rumbo a una biblioteca y no regresó. Tras más de un día de búsqueda, fue hallada sin vida en una playa de Punta del Este. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte.
Conmoción: encontraron sin vida en Punta del Este a la joven argentina de 18 años que era buscada desde el lunes.
La búsqueda de una joven argentina de 18 años terminó de la peor manera en Uruguay. Después de permanecer desaparecida durante más de un día, las autoridades encontraron su cuerpo en un sector de Playa Mansa, en Punta del Este.
La víctima fue identificada como Pepa Almendra Vergara Dibenedetto, una cordobesa que desde hacía algunos años vivía en el departamento de Maldonado junto a parte de su familia.
La denuncia por su desaparición había sido radicada el lunes, luego de que saliera de su casa con la intención de dirigirse a una biblioteca y no volviera. A partir de ese momento se activó un operativo para intentar localizarla.
Durante la investigación, los policías reconstruyeron parte de su recorrido y determinaron que había viajado en un colectivo desde Maldonado hacia Punta del Este. Esa información permitió concentrar la búsqueda en esa ciudad.
Las imágenes de cámaras de seguridad privadas registraron a la joven caminando por las inmediaciones de la parada 5 de Playa Mansa. Horas más tarde, su padre y otras personas que colaboraban con el rastrillaje advirtieron un bulto entre la vegetación y dieron aviso a la Policía.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, cerca de las 21.30, confirmaron que se trataba de la adolescente. De acuerdo con las primeras pericias forenses, la muerte se habría producido poco antes del hallazgo.
La investigación continúa en manos de la Justicia uruguaya. Si bien la principal hipótesis de los investigadores apunta a que no habría participación de terceros, las actuaciones siguen en curso para esclarecer las circunstancias del hecho.
Tras confirmarse la muerte de la joven, sus familiares difundieron un mensaje en redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido durante la búsqueda y solicitar colaboración económica para afrontar los gastos del sepelio.
"Con mucho dolor por el triste desenlace y enorme agradecimiento por todo el apoyo de la sociedad, amigos y allegados, les pedimos su colaboración para afrontar los gastos necesarios para despedir a nuestra amada Almendra", expresaron.
En medio de la conmoción, una tía de la joven habló con Montevideo Portal y describió a su sobrina como “una gurisa buena y simple”. Según su familia, estudiaba, compartía tiempo con sus amigos y era una persona reservada respecto de sus problemas personales.
“Era de esa gente que vos nunca pensabas que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería, pero no sabemos qué pasó. No tenemos explicación en este momento”, expresó la señora.