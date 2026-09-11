El truco de la cuchara que casi nadie conoce y puede cambiar para siempre el olor del lavarropas

Sin embargo, existe un método casero extremadamente sencillo que busca prevenir buena parte de este problema. Se trata del conocido “truco de la cuchara”, que consiste en utilizar un utensilio que prácticamente todos tienen en la cocina para mantener la puerta ligeramente abierta después de cada lavado.

Lavarropas: por qué puede aparecer olor a humedad

El olor a humedad en el lavarropas no aparece necesariamente porque el electrodoméstico esté roto. Muchas veces es consecuencia de una combinación de factores relacionados con la humedad y la falta de ventilación.

Cuando termina un ciclo, dentro de la máquina puede quedar una pequeña cantidad de agua. Parte de ella permanece en conductos, recovecos y especialmente en la junta de goma de la puerta.

Si la escotilla queda cerrada inmediatamente después de retirar la ropa, el interior permanece prácticamente sin circulación de aire. La humedad tarda más en evaporarse y se genera un ambiente favorable para que se acumulen residuos y aparezcan malos olores.

Además, el detergente y el suavizante no siempre desaparecen por completo durante el lavado. Con el uso frecuente pueden quedar restos adheridos a determinadas superficies. A esto se suman las pelusas, fibras de las prendas, cabellos y pequeñas partículas de suciedad.

Por ese motivo, limpiar únicamente el tambor no siempre resuelve el problema.

La goma de la puerta merece una atención especial. Sus pliegues pueden retener agua y residuos que no resultan visibles a simple vista. Cuando la humedad permanece allí durante horas, la acumulación puede aumentar y terminar afectando el olor de las prendas.

El truco de la cuchara para mantener ventilado el lavarropas

Frente a este problema, uno de los métodos caseros más simples consiste en recurrir a una cuchara de madera o de plástico.

La idea es muy sencilla. Una vez terminado el lavado y retirada la ropa, se coloca la cuchara de manera que permita que la puerta permanezca ligeramente entreabierta.

El utensilio funciona como una pequeña barrera física. En lugar de permitir que la escotilla se cierre completamente, deja un espacio suficiente para favorecer la circulación de aire.

Esto resulta importante porque el objetivo del método no es limpiar el lavarropas, sino ayudar a mantener ventilado su interior.

Al quedar la puerta entreabierta, la humedad residual tiene mejores condiciones para evaporarse. De esta manera, se busca reducir la condensación y evitar que el interior permanezca húmedo durante largos períodos.

No hace falta utilizar una cuchara específica ni realizar una preparación especial. Lo importante es que el objeto permita mantener la puerta abierta de forma segura y sin ejercer una presión innecesaria sobre la goma o la escotilla.

En los lavarropas de carga frontal, este hábito puede incorporarse fácilmente después de cada lavado. Una vez retiradas las prendas, se puede dejar la puerta entreabierta y colocar el utensilio como soporte.

Es un gesto de apenas unos segundos que puede convertirse en parte de la rutina habitual de mantenimiento del electrodoméstico.

La goma del lavarropas, uno de los puntos que más atención necesita

La goma del lavarropas cumple una función fundamental: ayuda a evitar que el agua salga del tambor durante el funcionamiento.

Sin embargo, sus pliegues y bordes también pueden convertirse en lugares donde se acumulan residuos.

Después de varios lavados, es posible encontrar allí pequeñas cantidades de agua mezcladas con pelusas, restos de detergente y suciedad. Si la zona no se revisa periódicamente, esa combinación puede generar manchas y malos olores.

Por eso, además de dejar la puerta abierta después del lavado, conviene realizar una revisión visual de la junta.

Una alternativa sencilla consiste en pasar un paño limpio y húmedo por toda la superficie, prestando especial atención a los pliegues de la goma.

También es importante retirar manualmente cualquier elemento que haya quedado atrapado, como pelusas, cabellos o pequeños residuos.

La limpieza debe realizarse con el lavarropas apagado y siguiendo las recomendaciones indicadas por el fabricante. En caso de utilizar algún producto, es aconsejable comprobar previamente que sea compatible con los materiales del equipo.

Cómo limpiar el tambor del lavarropas

El tambor del lavarropas también forma parte de la rutina de mantenimiento.

Aunque durante cada ciclo circula agua y detergente por su interior, eso no significa que el electrodoméstico se limpie completamente por sí mismo. Con el paso del tiempo pueden acumularse residuos en distintas zonas internas.

Una práctica habitual consiste en realizar periódicamente un ciclo de mantenimiento con el tambor vacío. La frecuencia puede variar según el modelo, el nivel de uso y las indicaciones del fabricante.

Antes de utilizar productos caseros, conviene revisar el manual del equipo. No todos los lavarropas admiten las mismas sustancias y algunos fabricantes recomiendan productos específicos para la limpieza interna.

Además, no es conveniente mezclar productos de limpieza entre sí, especialmente aquellos que puedan generar reacciones químicas peligrosas.

El objetivo principal de estas tareas es evitar que los restos de jabón, suavizante y suciedad permanezcan durante períodos prolongados dentro de la máquina.

El filtro del lavarropas también puede acumular suciedad

Existe otro componente que muchas veces queda fuera de la rutina doméstica: el filtro de la bomba de desagote.

Su función es retener distintos elementos que pueden terminar dentro del sistema de evacuación del agua. Pelusas, cabellos, monedas, pequeños objetos y otros residuos pueden quedar atrapados allí.

Cuando el filtro acumula suciedad, pueden aparecer problemas como un desagote más lento, agua residual o incluso determinados olores.

Por eso, su mantenimiento debería formar parte de la revisión periódica del electrodoméstico.

Antes de manipularlo, es fundamental desenchufar el lavarropas y consultar las instrucciones específicas del modelo. Al abrir el compartimento puede salir agua acumulada, por lo que resulta útil colocar un recipiente bajo la zona correspondiente y utilizar un paño para proteger el piso.

Una vez retirado el filtro, se pueden eliminar los residuos visibles y limpiar cuidadosamente la pieza.

En este punto también es importante no forzar componentes ni introducir objetos que puedan dañarlos. Si el filtro no puede retirarse con facilidad o existe una obstrucción importante, lo más prudente es recurrir a un técnico.

Cada cuánto conviene limpiar el lavarropas

No existe una única frecuencia válida para todos los hogares. El mantenimiento depende del uso del lavarropas, la cantidad de personas que viven en la vivienda, la frecuencia de los ciclos y las características del agua de la zona.

Una persona que utiliza la máquina varias veces por semana probablemente necesite prestar más atención a la junta de goma, el dispenser y el filtro que alguien que realiza pocos lavados.

Sin embargo, existen algunas prácticas que pueden incorporarse fácilmente a la rutina.

Después de cada lavado, conviene retirar la ropa inmediatamente y dejar la puerta entreabierta para favorecer la ventilación.

También es recomendable revisar la goma con cierta frecuencia y retirar cualquier residuo visible.

El dispenser donde se colocan el detergente y el suavizante tampoco debería quedar olvidado. Allí pueden permanecer restos de productos que, con el tiempo, generan acumulaciones.

Una limpieza periódica de estas zonas ayuda a mantener el equipo en mejores condiciones.

El error de cerrar la puerta inmediatamente después del lavado

Uno de los hábitos más comunes consiste en sacar la ropa y cerrar la puerta del lavarropas.

Desde el punto de vista del orden, puede parecer lo más lógico. Sin embargo, si el interior todavía está húmedo, cerrar completamente la escotilla limita la ventilación.

La humedad queda atrapada y puede permanecer durante varias horas.

Por eso, el cambio de hábito es muy simple: una vez terminado el ciclo, retirar las prendas, revisar rápidamente la goma y dejar la puerta abierta o entreabierta.

En este contexto aparece el truco de la cuchara, que puede servir como una solución práctica para quienes tienen la costumbre de cerrar la escotilla automáticamente.

No se trata de un método que sustituya la limpieza. Su finalidad es principalmente favorecer la ventilación y reducir la humedad residual.

Qué hacer si el lavarropas ya tiene mal olor

Si el electrodoméstico ya presenta olor desagradable, dejar la puerta abierta puede ayudar a ventilarlo, pero probablemente no sea suficiente por sí solo.

En ese caso, primero conviene revisar la junta de goma, el dispenser y el filtro de desagote.

Si aparecen manchas, residuos o acumulaciones, deben limpiarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

También puede ser necesario ejecutar un programa de limpieza del tambor si el modelo cuenta con esa función.

Cuando el olor persiste después de una limpieza adecuada, especialmente si aparece junto con problemas de desagote, agua estancada o ruidos inusuales, puede existir una obstrucción o una falla que requiera revisión técnica.

La clave está en no intentar resolver cualquier problema con productos caseros. Algunos componentes internos pueden dañarse si se utilizan sustancias inadecuadas.

Una rutina sencilla para cuidar el lavarropas

Mantener el lavarropas limpio no requiere necesariamente dedicarle largas horas todas las semanas. La prevención depende, en buena medida, de pequeños hábitos.

Después de cada lavado, retirar las prendas y dejar circular el aire dentro del tambor es uno de los pasos más sencillos.

La cuchara puede utilizarse como una ayuda práctica para mantener la puerta entreabierta, siempre que quede colocada de manera estable y sin riesgo de dañar la máquina.

A esto se puede sumar una revisión frecuente de la goma, la limpieza del dispenser y una inspección periódica del filtro.

El objetivo final es evitar que humedad, residuos y suciedad permanezcan acumulados durante demasiado tiempo.

Un lavarropas correctamente mantenido no solo permite reducir los malos olores. También ayuda a conservar en mejores condiciones sus diferentes componentes y a detectar posibles problemas antes de que se conviertan en averías mayores.

Así, un utensilio tan cotidiano como una cuchara puede convertirse en un aliado inesperado dentro de la rutina de limpieza. El truco no reemplaza el mantenimiento profundo, pero sí propone una modificación sencilla de un hábito cotidiano: no cerrar inmediatamente la puerta después de lavar.

Con apenas unos segundos de atención después de cada ciclo, se puede favorecer la ventilación y evitar que la humedad quede atrapada en el interior. Y, en un electrodoméstico que trabaja constantemente con agua, jabón y suciedad, ese pequeño gesto puede marcar una diferencia en su mantenimiento a largo plazo.