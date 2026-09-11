Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

20 + 5 = 25

La expresión queda así: 16 × 8 + 18 + 7 - 25 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

16 × 8 = 128

La expresión queda así: 128 + 18 + 7 - 25 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

128 + 18 = 146 |

146 + 7 = 153 |

153 - 25 = 128 |

128 + 35 = (?)

Resultado final: 163

El error común en este reto está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se hace la suma del paréntesis tarde o se mezclan las operaciones sin orden, el resultado puede cambiar. Por eso, este tipo de juego es una buena manera de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve, pero tramposa en apariencia.