Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 16 × 8 + 18 + 7 - (20 + 5) + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 16 × 8 + 18 + 7 - (20 + 5) + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
20 + 5 = 25
La expresión queda así: 16 × 8 + 18 + 7 - 25 + 35
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
16 × 8 = 128
La expresión queda así: 128 + 18 + 7 - 25 + 35
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
128 + 18 = 146 |
146 + 7 = 153 |
153 - 25 = 128 |
128 + 35 = (?)
El error común en este reto está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se hace la suma del paréntesis tarde o se mezclan las operaciones sin orden, el resultado puede cambiar. Por eso, este tipo de juego es una buena manera de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve, pero tramposa en apariencia.