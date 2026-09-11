En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 16 × 8 + 18 + 7 - (20 + 5) + 35.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés descifrar este reto sin perder los signos?

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

20 + 5 = 25

La expresión queda así: 16 × 8 + 18 + 7 - 25 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

16 × 8 = 128

La expresión queda así: 128 + 18 + 7 - 25 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

128 + 18 = 146 |

146 + 7 = 153 |

153 - 25 = 128 |

128 + 35 = (?)

Resultado final: 163

El error común en este reto está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se hace la suma del paréntesis tarde o se mezclan las operaciones sin orden, el resultado puede cambiar. Por eso, este tipo de juego es una buena manera de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve, pero tramposa en apariencia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío Matemático: esta cuenta con potencias tiene su clave en el primer paso
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar