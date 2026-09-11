Netflix estrenó su nueva comedia española con una estrella de "Machos alfa"

Su última gran idea: organizar un team building rural en el pueblo donde la empresa se fundó. Pero lo que debía ser un retiro para reconectar con ‘los valores de siempre’, se convierte en una encerrona cuando descubren que se vienen despidos, y muchos. Lo que prometía ser una escapada motivacional, se convierte en una batalla campal de peloteo, traiciones y filtraciones.

Una comedia negra sobre oficinas en decadencia, directivas sin escrúpulos y trabajadores que ya no están para perder el tiempo en las moderneces de los teambuildings.

Según el resumen oficial de Netflix: "Los trabajadores de una empresa de quesos tienen que ir a un evento de integración a un pueblo olvidado. ¿Qué podría ser peor que eso?… ¡Que los despidan!".

Raúl Tejón vuelve a la comedia en Netflix después de Machos alfa

Uno de los principales atractivos de la producción será la presencia de Raúl Tejón, quien interpretará a Marco. El actor formó parte de Machos alfa, una serie que lo convirtió en uno de los rostros reconocibles dentro de las comedias españolas disponibles en Netflix.

En Gracias, equipo, Tejón volverá a participar de una historia construida alrededor de las relaciones entre distintos personajes. Esta vez, el contexto será una empresa y el conflicto estará directamente relacionado con la situación laboral de sus empleados.

La convivencia será fundamental para el desarrollo de la historia. Cada personaje llegará al encuentro con sus propios intereses y expectativas, pero la noticia sobre la reducción de personal hará que la situación cambie.

Los empleados tendrán que enfrentarse a una pregunta que condicionará prácticamente todo lo que suceda: quién seguirá trabajando en la empresa y quién tendrá que marcharse.

El elenco principal de Gracias, equipo

La película Gracias, equipo está protagonizada por Alexandra Jiménez (El inocente, Bajo terapia, Embarazados), Maribel Verdú (Élite, Y tú mamá también, Familia), Pedro Casablanc (La viuda negra, Legado en los huesos, White Lines) y Raúl Tejón (Machos Alfa, Alma). Completan el reparto, Ismael Fritschi (Infiesto, REC 4: Apocalipsis), Víctor Rebull (La reina del sur, Alma), Blanca Martínez (Respira, Todas las veces que nos enamoramos), Saturnino García (Shevernatze: Una epopeya marcha atrás) y con la colaboración especial de Pepe Viyuela (La caza).

¿Quiénes están detrás de la nueva película de Netflix?

La dirección de Gracias, equipo estará a cargo de Diego Núñez Irigoyen. El guion será responsabilidad de Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, quienes estarán detrás de la historia que llevará el conflicto empresarial al terreno de la comedia.

La producción estará a cargo de Zeta Studios, compañía que participó anteriormente en proyectos como Élite y Olympo.

El equipo creativo combinará así una historia ambientada en el mundo empresarial con un reparto encabezado por actores vinculados a la ficción española.

Tráiler oficial de Gracias, equipo en Netflix